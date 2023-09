Nintendo Switch Oled: PREZZO SHOCK con il CODICE SCONTO

Il mondo dei videogiochi ha diversi pilastri e diversi punti di riferimento che, volenti o nolenti e che, che piacciano o meno, sono riconosciuti da tutti. Sony, Microsoft, sono aziende che con le loro console hanno sempre il maggiore impatto su tutta l'industria. Ce n'è una, però, che grazie alla sua iconicità e grazie alla qualità che ha messo a disposizione di tutti anno dopo anno, si è imposta come l'azienda principale nel campo videoludico, si tratta di Nintendo che grazie alla sua esclusività si è spesso chiamata fuori dalle console war e dalla competizione. Oggi segnaliamo un'opportunità straordinaria: è disponibile un codice sconto per acquistare Nintendo Switch Oled al prezzo finale di 285,21€, il codice è "SETTEMBRE2023".

Il codice sconto fa crollare il prezzo di Nintendo Switch Oled

Perché scegliere una console Nintendo? La risposta potrebbe essere alquanto scontata ma qualora dovesse essere necessaria una rinfrescata eccoci qui. Entrare a far parte del mondo Nintendo significa entrare in un sistema realmente esclusivo e in cui si respira unicità. Esclusive come The Legend of Zelda, Super Mario, Pikmin, Luigis'Mansion, sono dei veri e propri fiori all'occhiello nel catalogo dei videogiochi disponibili.

A questo, va aggiunta la particolarità di una console Nintendo Switch e ancor più precisamente di una Switch Oled. Si tratta di una console ibrida in quanto è sia portatile e sia utilizzabile in dock. La versione Oled presenta uno schermo migliorato e il supporto ad una qualità maggiore che la rende un vero e proprio gioiellino in termini di hardware.

Ribadiamo, dunque, quella che è l'offerta in questione. Su eBay è possibile applicare il codice sconto "SETTEMBRE2023" su Nintendo Switch Oled che si presenta già scontata del 14%; andando a cumulare entrambi gli sconti avremo un prezzo finale di 285,21€.

