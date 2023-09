Nintendo Switch Oled: PREZZO RIDICOLO con il CODICE SCONTO su eBay

Nintendo Switch è stata, fin dalla sua uscita, una delle console più vendute e amate di sempre. Una console ibrida che è entrata a far parte della famiglia di console prodotte da Nintendo che, a sua volta, è una delle aziende più importanti della storia dei videogiochi. Un'azienda capace di creare un ecosistema che esca dalle più classiche console war e che si va a collocare in una fetta di mercato che è solo sua ed è incredibilmente ampia. L'offerta che vi segnaliamo oggi ha davvero del clamoroso: Nintendo Switch Oled è in sconto del 20% su eBay al quale va aggiunto il codice sconto "SETTEMBRE2023" che farà crollare il prezzo della console a 269,99€.

Il codice sconto di eBay fa crollare il prezzo di Nintendo Switch Oled

Come detto poc'anzi, l'ecosistema Nintendo è un vero e proprio mondo a parte per quel che riguarda la strutturazione di un parco videoludico. L'anima esclusiva si respira fin da quando si avvia una Nintendo Switch o, ancor di più, quando si avvia un gioco targato Nintendo. Su Switch Oled sarà possibile giocare a titoli del calibro di Super Mario Odyssey (e tutti gli altri giochi dell'universo dell'idraulico più famoso del mondo), The Legend of Zelda, Luigi's Mansion, la serie Pokémon e chi più ne ha più ne metta.

Il tutto con la comodità della portabilità e del dock. Inoltre Switch Oled presenta uno schermo ad altissima qualità rispetto alla Switch classica che vi permetterà di giocare al massimo della qualità visiva. Un'occasione davvero da non perdere, considerando anche la difficoltà con cui i prodotti della Grande N tendono ad andare in offerta.

E dunque, ribadiamo l'offerta: Nintendo Switch Oled è acquistabile a 269,99€ su eBay tramite lo sconto del 20% che si va a cumulare a l'applicazione del codice sconto "SETTEMBRE2023".

