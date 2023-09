Nintendo Switch Oled: l'ibrida Nintendo IN OFFERTA tramite COUPON su eBay

Nintendo non ha bisogno di presentazioni, un'azienda che nel corso degli anni ha fatto divertire, emozionare e ha intrattenuto generazioni su generazioni con le sue console e i suoi bellissimi videogiochi esclusivi. Un sistema unico ed irrepetibile che hanno da sempre collocato le macchine della Grande N fuori dalla cosiddetta "Console War". E a proposito di console è il caso di segnalare un'offerta su disponibile su eBay che vi permetterà di risparmiare ben 29,55€ sul costo finale, andando così a permettervi di comprare una Nintendo Switch OLED a 265,92€. Un prezzo decisamente vantaggioso!

Il mondo di Nintendo Switch OLED a portata di... portafogli con lo sconto di eBay!

Acquistare una console Nintendo significa entrare a far parte di una community storica e molto affezionata, composta da adulti, da ragazzi e da bambini, dimostrando, così, un'estrema varietà e la capacità di rivolgersi a più fasce d'età. La switch è una console ibrida, ovvero utilizzabile sia in dock e dunque collegata ad una TV o ad un monitor e sia in portabilità. Potrete portare questa console ovunque con voi e giocare in ogni situazione.

In particolar modo la versione OLED mette a disposizione uno schermo ad alta qualità ed una risoluzione superiore rispetto al modello classico. Acquistando una Switch OLED avrete accesso ad una serie di esclusive imperdibili: la saga di The Legend of Zelda, Super Mario, Luigi's Mansion e tante altre ancora. Questa Switch OLED si presenta con una colorazione bianca molto elegante e che offre anche un tocco di stile in più a questo straordinario device.

Per applicare lo sconto vi basterà aggiungere al carrello il prodotto e digitare "SETTEMBRE2023" nella barra dedicata ai coupon e il gioco sarà fatto: avrete Switch OLED al prezzo finale di 265,92€.

