Nintendo Switch più Joy-Con a PREZZO SHOCK su Amazon

Vuoi fare un bel regalo a tuo figlio e stai pensando a una delle più iconiche e desiderate consolle di gioco? Allora devi assolutamente dirigerti su Amazon e mettere nel tuo carrello la Nintendo Switch più Joy-Con a soli 266 euro, invece che 329,99 euro.

Questo prezzo tieni presente che si avvicina di molto al prezzo più basso mai registrato, per cui andrà via come il pane. Inoltre questa offerta prevede anche la possibilità di acquistare subito e pagare a rate con Cofidis al check-out. Perciò non aspettare che sia troppo tardi, altrimenti rischi di rimanere a bocca asciutta.

Nintendo Switch più Joy-Con a prezzo wow

Questa offerta che ti ho segnalato prevede, oltre alla consolle di base, un Joy-Con sinistro blu, e un Joy-Con destro rosso, l'impugnatura e un set di laccetti per Joy-Con, e il cavo HDMI. Quindi hai tutto quello che ti serve per divertirti, appena ti arriva a casa.

Vivi le tue avventure con Mario, Zelda e tanti altri personaggi e giochi in esclusiva Nintendo e divertiti con la famiglia. La cosa straordinaria di questa consolle è sicuramente la sua versatilità. La puoi usare da solo in modalità portatile, in multiplayer direttamente usando lo schermo da 6,2 pollici oppure la puoi attaccare alla TV. Entrambi i Joy-Con godono della funzione HD Rumble, che può eseguire vibrazioni molto più realistiche per farti vivere le tue azioni.

Ora devi solo correre perché altrimenti non ci saranno più unità disponibili a questo prezzo. Per cui vai su Amazon e acquista la tua Nintendo Switch più Joy-Con a soli 266 euro, invece che 329,99 euro. Se completi l'ordine adesso la riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.