Nintendo Switch in REGALO con Sky SOLO ONLINE: scopri come

Sei un appassionato di intrattenimento? Hai mai sognato di poter godere dei migliori contenuti TV e streaming insieme a un regalo speciale? Beh, hai una grande opportunità di farlo ora.

Sky offre una promozione esclusiva che ti permette di ottenere una Nintendo Switch assolutamente gratuita abbonandoti online. Scopri come puoi ottenere questo fantastico pacchetto di intrattenimento.

Nintendo Switch con Sky: le offerte online che puoi scegliere

Hai capito bene: una Nintendo Switch è disponibile come regalo speciale quando ti abboni a Sky online. Questa è un'occasione imperdibile per tutti gli amanti dei videogiochi. Ma non è tutto, perché riceverai anche una vasta gamma di contenuti di intrattenimento incredibili. Questi sono i vari pacchetti tra cui puoi scegliere:

Sky TV e Netflix + Sky Cinema - Solo 29,90€ al mese

Con l'offerta Sky Smart scontata per 18 mesi, puoi goderti Sky TV e Netflix insieme a Sky Cinema per soli 29,90€ al mese. Questo significa che avrai accesso a una vasta selezione di programmi, film e serie TV di alta qualità. Sky Cinema con Paramount+ è incluso senza costi aggiuntivi, offrendoti ancora più opzioni di intrattenimento. E non dimenticare l'app Sky Go, che ti consente di guardare i programmi Sky ovunque tu sia.

Sky Glass + Sky TV e Netflix + Cinema - Solo 29,90€ al mese

Hai bisogno di una TV nuova? Sky offre un incredibile pacchetto che include Sky Glass, Sky TV, Netflix e Sky Cinema per soli 29,90€ al mese per 18 mesi. Sky Glass è disponibile a partire da 11,90€ al mese per 48 rate, con un anticipo ridotto da 25€ anziché 125€. Questo pacchetto ti offre la massima esperienza di intrattenimento con contenuti di alta qualità su Sky Glass e il meglio di Sky TV, Netflix e Sky Cinema. Inoltre, puoi goderti i programmi Sky ovunque con l'app Sky Go.

Sky TV + Sky Sport - Solo 30,90€ al mese

Se sei un appassionato di sport, l'offerta Sky Smart scontata per 18 mesi è perfetta per te. Per soli 30,90€ al mese, riceverai Sky TV e Sky Sport. Questo ti darà accesso a tutti gli eventi sportivi più importanti, inclusi Formula 1 e MotoGP in diretta esclusiva, coppe europee, tennis, basket e molti altri sport. Inoltre, potrai guardare i programmi Sky in qualsiasi momento grazie all'app Sky Go.

L'attivazione dell'offerta è semplice e può partire da soli 9€ con Sky Q via internet. Ma affrettati, perché questa offerta è valida solo fino al 31 ottobre. Assicurati di non perdere questa incredibile opportunità di ottenere una Nintendo Switch e goderti il miglior intrattenimento in circolazione con Sky.