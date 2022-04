Nighthawk A7000: adattatore Wifi Netgear ad alto guadagno in promo su Amazon

Se sei alla ricerca di un adattatore Wifi per il tuo laptop e trovi scomodo collegare la tua Ethernet tramite cavo, puoi trovare su Amazon il Nighthawk A7000 a soli 54,99€ invece di 74,90€, un risparmio di oltre il 25%.



Grazie alla lunga portata e alle prestazioni di questo modulo Wi-Fi 802.11ac, basta collegarlo a una porta USB del computer per usufruire di un trasferimento dati rapido ed efficiente. Funziona benissimo sia per i giochi online che per i film in streaming HD. Compatibile con Windows e Mac OS, funziona con qualsiasi router WiFi.

ùIl modello A7000 di NETGEAR arriva a velocità fino a 1,9 Gbps e lavora su frequenze a 2,4 GHz e 5 GHz. E' inoltre compatibile con i dispositivi WiFi di nuova generazione che utilizzano lo standard 802.11ac/n e tutti i dispositivi WiFi legacy. Le potenti antenne con tecnologia Beamforming+ aumentano la velocità, la portata e l'affidabilità delle connessioni WiFi. Questo adattatore include una base magnetica per un facile montaggio su una superficie metallica. Puoi collegarti al router anche tramite Protected Setup (WPS).



Puoi acquistarlo su Amazon ad un prezzo molto vantaggioso, approfittando della spedizione Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.