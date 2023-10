Niente costi fissi con Carta YOU, la carta di credito senza dover cambiare banca

Carta YOU offre un'alternativa di pagamento innovativa che risponde alle necessità di persone che propendono per una gestione flessibile delle loro finanze, senza addebiti di commissioni annuali.

Emessa da Advanzia Bank, è completamente gratuita e non prevede addebiti di costo per attivazione o spedizione, né commissioni di prelievo di denaro o per acquisti in valuta estera.

Inoltre, con una gamma estesa di oltre un milione di sportelli automatici in tutto il mondo, è possibile prelevare denaro senza costi aggiuntivi.

Cosa offre Carta YOU

Non è necessario cambiare istituto bancario o avere un nuovo conto per ottenere Carta YOU. Attivarla è una procedura veloce che può essere completata online senza alcuna difficoltà, in modo da consentire un accesso immediato ai servizi offerti.

L'applicazione mobile multi-funzione offre anche un controllo totale sulle transazioni effettuate, permettendo di gestire le notifiche e le preferenze di spesa in modo facile e intuitivo.

Carta YOU offre la possibilità di posticipare i pagamenti fino a 7 settimane senza l'aggravio di pagare interessi supplementari. Questo permette di programmare con maggiore flessibilità le spese personali.

Se si fanno acquisti all'inizio del nuovo periodo di liquidazione (16 di ogni mese), il riepilogo delle transazioni verrà inviato nella metà del mese successivo, mettendo così 7 settimane a disposizione per saldare l'importo dovuto senza pagare interessi.

Carta YOU offre anche un'opzione di rimborso flessibile, che permette di scegliere ogni mese la quantità di denaro da pagare nell'estratto conto.

La somma minima da versare alla ricezione della fattura deve essere pari al 3% del saldo dovuto e almeno 30€. Per richiedere Carta YOU, basta cliccare sul link qui sotto.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.