Next.js 15.3: novità e criticità dell'ultimo aggiornamento

Gli sviluppatori di Vercel hanno reso disponibile Next.js 15.3, ultima versione del noto framework per lo sviluppo di Web application. Tra le novità di questa release troviamo anche il supporto quasi completo per Turbopack, il nuovo bundler scritto in linguaggio Rust e progettato per TypeScript e RSC (React Server Components).

Turbopack e Webpack a confronto

Turbopack, creato dallo stesso autore di Webpack, dovrebbe garantire un livello di performance nettamente superiore rispetto al suo predecessore. Secondo quanto riportato da Vercel a seguito dei test effettuati, in una configurazione con CPU a 30 core può essere fino all'83% più veloce se confrontato con Webpack, fino al 28% con 4.

Il bundler ha superato oltre il 99% dei test di compatibilità e il team del progetto suggerisce di metterlo alla prova anche negli ambienti di produzione. Cosa che, comunque, deve essere effettuata con tutta la cautela possibile data la permanenza nel canale alpha del progetto. In alternativa è possibile usare Rspack, anch'esso basato su Rust ma con una maggiore compatibilità con Webpack. L'adapter next-rspack , che è una soluzione di terze parti, raggiunge il 96% di copertura nei test, un risultato che potrebbe mettere in ombra il prodotto di Vercel.

Le altre novità di Next.js 15.3

Oltre a Turbopack Next.js 15.3 introduce altre novità come hook per il monitoraggio lato client, miglioramenti per il routing e un plugin TypeScript LSP più veloce, fino al 60%. Quest'ultimo mette a disposizione funzionalità Intellisense inline come la validazione server/client, l'autocompletamento delle configurazione e l'error detection.

Da citare anche il file instrumentation-client.js|ts che permette agli sviluppatori di includere codice per il monitoraggio e l'analisi che viene eseguito prima di quello del front-end delle applicazioni.

Il rilascio non avrebbe però mancato di suscitare qualche polemica. Sotto attacco ci sarebbero infatti i già citati React Server Components che sono alla base di Next.js. Ad essere criticata sarebbe soprattutto l'eccessiva complessità legata a questi ultimi, rimasta immutata nel corso del tempo.