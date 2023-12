NEXT: il conto Crédit Agricole a canone zero per gli under 35

Crédit Agricole, uno dei gruppi bancari più solidi al mondo, lancia NEXT, la sua ultima offerta pensata appositamente per i giovani under 35. Con un approccio innovativo e orientato al futuro, questa nuova proposta si propone di essere la scelta ideale per coloro che cercano soluzioni finanziarie flessibili e all'avanguardia.

La banca a portata di tap: con te ovunque

Una delle caratteristiche che contraddistinguono NEXT è il canone zero per il conto e la carta di debito Crédit Agricole Visa per i primi due anni. Questo significa che i giovani possono godere di tutti i servizi offerti senza dover sostenere alcun costo iniziale, un vantaggio significativo per chi è alle prime armi con il mondo delle finanze.

La carta di debito Crédit Agricole Visa offre massima usabilità, consentendo pagamenti online, in negozio e in tutto il mondo. La compatibilità con i principali Wallet come Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay rende l'esperienza di pagamento ancora più conveniente e flessibile.

Con la funzione di mettere la carta "in pausa", i titolari di NEXT possono bloccare digitalmente la loro carta con un semplice click in caso di smarrimento o furto, garantendo una tranquillità totale nell'utilizzo quotidiano.

L'intera gestione della carta avviene tramite l'applicazione per smartphone, che consente anche di modificare limiti di spesa, attivare pagamenti online e all'estero, visualizzare il PIN o accedere al servizio di home banking in qualsiasi momento.

Richiedi e fissa appuntamenti in filiale con il tuo consulente dedicato con pochi tap. Ricevi notifiche istantanee per rimanere aggiornato sui movimenti del tuo conto e paga in tempo reale senza dover conoscere l'IBAN del destinatario.

NEXT by Crédit Agricole si presenta quindi come la scelta intelligente per i giovani under 35: con la sua combinazione di canone zero, sicurezza avanzata e servizi digitali innovativi, NEXT è sicuramente la scelta ideale per coloro che vogliono unire la convenienza del digitale con la solidità di una delle banche più autorevoli a livello mondiale.

