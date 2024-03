Nexo: l'hub per le tue criptovalute. Invita i tuoi amici e guadagna

Per poter operare con le criptovalute, è fondamentale avere a disposizione piattaforme affidabili e convenienti per gestire al meglio i propri asset digitali. Nexo è una tra le scelte più vantaggiose per coloro che desiderano non solo acquistare e conservare criptovalute, ma anche farle fruttare al massimo.

Grazie alla promozione in corso, ogni utente ha la possibilità di ricevere fino a 185 $ in BTC per ogni affiliato verificato. Un'occasione imperdibile per far crescere il proprio portafoglio e ampliare la propria rete di contatti nel mondo delle criptovalute.

Ecco cosa puoi fare con Nexo

Ma le vantaggiose offerte di Nexo non si esauriscono qui. Grazie alla sua ampia gamma di servizi, Nexo si propone come un vero e proprio ecosistema finanziario per le criptovalute. Con Nexo è possibile acquistare criptovalute in pochi secondi (tra oltre 70 asset digitali disponibili) utilizzando carta di credito o bonifico bancario istantaneo. Ogni acquisto ti permette di ottenere fino allo 0,5% di ricompense in criptovaluta.

Ma anche guadagnare fino al 16% di interesse: grazie agli interessi giornalieri su USDT, USDC, BTC e altri asset digitali, è possibile far crescere il proprio patrimonio automaticamente, senza dover intervenire personalmente.

Puoi anche scambiare criptovalute senza commissione, ottenere liquidità a tasso zero utilizzando le proprie criptovalute come garanzia e richiedere la Nexo Card, che offre due modalità in un unico pacchetto: Credito, che ti offre fino al 2% di cashback su ogni acquisto, e Debito, che ti consente di guadagnare fino al 13% annuo sui tuoi asset inattivi.

Insomma, con Nexo è possibile far crescere il proprio portafoglio di criptovalute in modo sicuro e conveniente, ovunque ci si trovi. Condividi le tue esperienze con Nexo e ottieni ricompense illimitate, fino a 185 $ in BTC per ogni affiliato verificato.

