Nexi SmartPOS: scopri il POS a zero commissioni sui piccoli importi

Se hai un’attività commerciale, sai quanto è importante offrire ai tuoi clienti la possibilità di pagare con carta o con il cellulare. Ma sai anche quanto possono essere alte le commissioni che devi pagare per ogni transazione.

Per questo, ti presentiamo Nexi SmartPOS, il POS evoluto che ti permette di accettare tutti i tipi di pagamento e di risparmiare sulle commissioni.

Cos’è Nexi SmartPOS e come funziona

Nexi SmartPOS è un terminale di pagamento innovativo che ti offre tante funzionalità per gestire al meglio la tua attività. Con Nexi SmartPOS puoi:

Accettare tutte le carte fisiche e tutti i pagamenti digitali , inclusi i circuiti internazionali, PagoBANCOMAT, i buoni pasto e i buoni sconto.

, inclusi i circuiti internazionali, PagoBANCOMAT, i buoni pasto e i buoni sconto. Incassare a distanza tramite un link di pagamento da inviare al cliente via SMS, email o chat, ideale per le consegne a domicilio o per i pagamenti online senza un sito e-commerce.

Stampare o inviare via email le ricevute di pagamento , con la possibilità di raccogliere la firma digitale dei clienti sul secondo schermo touch del POS.

, con la possibilità di raccogliere la firma digitale dei clienti sul secondo schermo touch del POS. Creare e gestire campagne sconto , raccogliere le opinioni dei clienti, gestire le spedizioni e avere una rubrica integrata, grazie alle app dedicate disponibili sull’App Store di Nexi.

, raccogliere le opinioni dei clienti, gestire le spedizioni e avere una rubrica integrata, grazie alle app dedicate disponibili sull’App Store di Nexi. Controllare e gestire le tue transazioni in tempo reale, grazie all’app Nexi Business integrata nel POS e al portale online gratuito.

Nexi SmartPOS ha un design funzionale con doppio schermo touch, stampante integrata, lettore barcode e QR code, doppia fotocamera e sistema operativo Android. Inoltre, ha una connettività garantita in Wi-Fi e 4G, per non perdere mai un’occasione di incasso.

Perché scegliere Nexi SmartPOS

Ci sono molti motivi per scegliere Nexi SmartPOS come tuo terminale di pagamento. Ecco alcuni dei principali:

Risparmio : con Nexi SmartPOS puoi azzerare le commissioni sui pagamenti digitali fino a 10€ , grazie all’iniziativa Micropagamenti di Nexi valida fino al 31/12/2023. Inoltre, puoi risparmiare il 30% sull’importo delle commissioni grazie al Credito d’Imposta previsto dal Decreto Fiscale 2020. Infine, puoi scegliere il piano commissionale più adatto alle tue esigenze, tra quelli proposti da Nexi.

: con Nexi SmartPOS puoi , grazie all’iniziativa Micropagamenti di Nexi valida fino al 31/12/2023. Inoltre, puoi risparmiare il 30% sull’importo delle commissioni grazie al Credito d’Imposta previsto dal Decreto Fiscale 2020. Infine, puoi scegliere il piano commissionale più adatto alle tue esigenze, tra quelli proposti da Nexi. Sicurezza : Nexi SmartPOS protegge i tuoi dati e i tuoi incassi con una crittografia di livello militare e una certificazione PCI-DSS. Inoltre, ti offre l’accredito in un giorno direttamente sul tuo conto corrente e la sostituzione gratuita del POS in caso di guasto.

: Nexi SmartPOS protegge i tuoi dati e i tuoi incassi con una crittografia di livello militare e una certificazione PCI-DSS. Inoltre, ti offre l’accredito in un giorno direttamente sul tuo conto corrente e la sostituzione gratuita del POS in caso di guasto. Innovazione : Nexi SmartPOS è uno strumento all’avanguardia che ti permette di offrire ai tuoi clienti una esperienza di pagamento semplice ed interattiva. Puoi accettare tutti i metodi di pagamento più moderni, come lo smartphone, il QR code e il link di pagamento. Puoi anche creare il tuo sito per vendere online con Vetrina Digitale, il servizio gratuito per i primi 6 mesi offerto da Nexi.

: Nexi SmartPOS è uno strumento all’avanguardia che ti permette di offrire ai tuoi clienti una esperienza di pagamento semplice ed interattiva. Puoi accettare tutti i metodi di pagamento più moderni, come lo smartphone, il QR code e il link di pagamento. Puoi anche creare il tuo sito per vendere online con Vetrina Digitale, il servizio gratuito per i primi 6 mesi offerto da Nexi. Supporto: Nexi SmartPOS ti offre un supporto su POS e accettazione pagamenti 24/7. Puoi contattare il team di assistenza tramite telefono, email o chat dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00. Puoi anche consultare le risorse online disponibili sul sito web di Nexi, come le guide pratiche, le domande frequenti e il blog.

Come acquistare Nexi SmartPOS

Se vuoi acquistare Nexi SmartPOS, puoi approfittare dell’offerta speciale che ti propone un canone mensile di €24 invece che €29 per i primi 24 mesi se sottoscrivi un contratto con Nexi. Inoltre, l’installazione è gratuita e il POS ha una garanzia di 24 mesi.

Per acquistare Nexi SmartPOS, visita il sito web ufficiale e scegli l’opzione “Acquista” o “Contattaci”. Potrai pagare con carta di credito, bonifico bancario o addebito diretto SEPA.

Non aspettare oltre: rivoluziona il tuo business con Nexi SmartPOS, il POS evoluto che ti aiuta a tenere le tue password al sicuro. Ti basterà un solo terminale per accettare tutti i tipi di pagamento e per gestire al meglio la tua attività.

