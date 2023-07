Nexi SmartPOS Mini non ha canone e si porta facilmente in giro

Nexi SmartPOS Mini è il dispositivo perfetto per i professionisti che svolgono un lavoro in mobilità, o anche i proprietari di un'attività commerciale che non hanno particolari esigenze. Si tratta di un POS totalmente a canone zero e con commissioni gratuite su piccoli importi (fino al 10/12/2023), che consente di accettare pagamenti tramite chip, banda magnetica o contactless.

Grazie alla promozione, è possibile attivarlo a 169€ anziché 179€, grazie allo sconto di 10€.

Di addio al canone con Nexi SmartPOS Mini

Nexi SmartPOS Mini può facilmente essere portato in giro e supporta connessioni WiFi e 4G. Non ha alcun canone e offre una commissione unica dell'1,89% per bancomat e carte europee. Può accettare qualsiasi tipologia di pagamento ed è anche possibile incassare tramite link inviati via mail.

Grazie all'iniziativa Micropagamenti di Nexi, le commissioni che riguardano pagamenti fino a 10€ sono azzerate fino al 10/12/2023. È inoltre disponibile un bonus fiscale, grazie al credito d'imposta del 30% disponibile sull'importo delle commissioni.

Nexi SmartPOS rende i pagamenti a distanza un gioco da ragazzi. Grazie al servizio Pay-by-Link potrete accettare incassi inviando un semplice link tramite SMS, email, social o qualsiasi altro mezzo di comunicazione al cliente. È perfetto in caso di consegna a domicilio, oppure quando non è possibile pagare in sede.

Il servizio fornisce anche Nexi Business, un'app portale totalmente gratuita che consente di monitorare la vostra attività, gestire transazioni, storni, accedere a documenti contabili o attivare servizi e promozioni aggiuntive. Tra gli altri servizi è anche presente il programma protection plus, con cui è possibile a ogni esercente ottenere la certificazione agli standard PCI-DSS, obbligatoria per poter accettare pagamenti anche da circuiti internazionali, e che offre anche una copertura dalle sanzioni, in caso di non adempimento agli standard.

Approfittate ora della promozione e attivate Nexi SmartPOS Mini a un prezzo ridotto. Il costo di spedizione è gratuito.

