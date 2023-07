Incassa velocemente e in maniera semplice con Nexi SmartPOS, i POS innovativi per la vostra attività, con commissioni azzerate sugli importi fino a 10€ (fino al 31/12/2023). Tutta la gamma offre servizi inclusi per supportare la vostra attività commerciale, permettendo di accettare qualsiasi tipo di pagamento digitale, dalla carta ai portafogli digitali.

Scegliete ora il vostro modello per riceverlo direttamente nell'indirizzo indicato in fase di richiesta. La procedura è veramente facile ed è possibile effettuarla direttamente dalla pagina web dell'offerta.

Nexi SmartPOS: cosa offre

Nexi SmartPOS è disponibile in due piani scontati. SmartPOS è richiedibile a canone ridotto di 24€, anziché 29€, e offre un dispositivo compatto dotato di stampante integrata. La commissione sui pagamenti è del 0,99% per quanto riguarda tutte le carte europee e il circuito di pagamento nazionale Bancomat. È possibile beneficiare su un credito di imposta del 30% sulle commissioni. Il servizio permette inoltre di accettare anche buoni sconto, buoni pasto e mance.

I dispositivi garantiscono una connettività in WiFi e 4G, con SIM già integrata e traffico incluso nell'abbonamento. Ciò permette di ricevere pagamenti anche a distanza tramite link, da inviare per posta elettronica o qualsiasi altro mezzo di comunicazione.

L'offerta SmartPOS Mini consente invece di avere un dispositivo pensato per la portabilità, dotato anche in questo caso di stampante integrata per gli scontrini. Ha un canone mensile di 17,50€, invece che 22,50€ e include fino a 1000€ di transato al mese. La commissione sui pagamenti è unica e ammonta all'1,2% per quanto riguarda carte di credito europee e del circuito di pagamento nazionale Bancomat. Come per l'offerte precedente, offre un credito d'imposta sulle commissioni del 30% ed è possibile ricevere pagamenti a distanza tramite link. Si tratta di un'offerta ideale per i titolari di partita IVA, ma è anche richiedibile attraverso codice fiscale.

Entrambe le offerte sono attivabili con una tantum di 79€. Oltre a ciò, Nexi SmartPOS offre anche l'app Nexi Business, pensata per facilitare il monitoraggio della propria attività.

Scegliete ora il vostro piano e incassate con commissioni ridotte!

