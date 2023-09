Nexi SmartPOS: 0 commissioni sui piccoli incassi se lo richiedi ora

In cerca di un buon servizio POS per la tua attività in proprio? Attiva ora Nexi SmartPOS e non paghi alcuna commissione sui piccoli importi, per un massimo di 10€, fino al 31 dicembre. Ottieni un dispositivo elegante, compatto e facile da usare, con supporto a tutti i principali sistemi e circuiti di pagamento.

Richiedi adesso il servizio per avere anche uno sconto sul canone, che scende a 24€, anziché 29€ per i primi 2 anni.

Nexi SmartPOS: cosa include

Richiedendo Nexi SmartPOS è possibile ricevere un dispositivo in grado di accettare tutti i metodi di pagamento digitali: dal chip & PIN, alla banda magnetica, il contactless e i portafogli digitali. È inoltre possibile ricevere pagamenti tramite il semplice invio di un link ai clienti, che in questo modo potranno completare la transazione anche a distanza. Il POS è in grado di accettare in maniera diretta pure i buoni pasto, oltre a poter creare dei sondaggi personalizzati per avere un riscontro della clientela a proposito del vostro punto vendita.

È possibile ricevere pagamenti da carte MasterCard, VISA, PagoBancomat, Amex, Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay e altri.

L'accredito degli incassi sarà disponibile in tempi molto rapidi, entro il giorno lavorativo successivo direttamente su un conto corrente di vostra scelta, da collegare al servizio. Tra i servizi aggiuntivi, Nexi offre anche Nexi Business, uno strumento gratuito per monitorare la vostra attività, nonché gestire transazioni e storni direttamente dal pannello web o dall'applicazione dedicata.

Con Nexi SmartPOS, l'assistenza telefonica è attiva tutti i giorni, compreso sabato e domenica. Nel caso il dispositivo subisca un guasto, la sostituzione è interamente gratuita e avverrà direttamente presso il vostro punto vendita.

Richiedere il servizio è facile. Basta recarsi nella pagina principale e fare clic su "Acquista SmartPOS" nel riquadro del prodotto relativo. A questo punto bisognerà compilare i dati e procedere al pagamento del dispositivo per riceverlo nel punto indicato.

