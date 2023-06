Nexi MobilePOS: canone zero con tutti i pagamenti digitali

Nexi MobilePOS è un servizio totalmente a canone zero, economico da attivare e con commissioni gratuite per i piccoli pagamenti. Lo si può richiedere pagando un'attivazione di soli 19€, anziché 29€ grazie alla promozione corrente. Fatelo ora per beneficiare di tutti i vantaggi di un servizio che offre un dispositivo estremamente compatto e leggero, perfetto per essere portato in giro con il massimo della comodità.

Nexi MobilePOS: tutti i vantaggi di un servizio a canone zero

Nexi MobilePOS non ha alcun canone, una volta attivato potrà essere da subito utilizzato per iniziare a incassare con la propria attività o professione. Fornisce un pratico POS mobile facile da utilizzare e piccolo quasi come una calcolatrice. Perfetto per essere portato in giro comodamente in tasca, se la vostra professione non è sedentaria. Supporta tutte le carte e i pagamenti contactless. L'accredito avviene in 1 solo giorno sul vostro conto, successivo alla data di incasso.

Non c'è nessun vincolo di apertura conto e per averlo basterà avere un conto corrente Italiano. Nexi permette inoltre di risparmiare sulle commissioni, nei pagamenti fino a 10€ saranno infatti completamente azzerate fino alla fine dell'anno. Potrete anche beneficiare di un credito di imposta del 30% sull'importo delle commissioni.

Nexi MobilePOS supporta inoltre anche i pagamenti a distanza attraverso il servizio Pay-by-Link incluso. Per accettarli verrà inviato un semplice link via SMS, email o anche social al cliente e il pagamento verrà effettuato, anche se il cliente non è presente di persona. Soluzione perfetta per le consegne a domicilio e i pagamenti online a distanza. Con Nexi avrete a disposizione anche Business, uno strumento totalmente gratuito per il monitoraggio delle attività e la gestione delle transazioni tramite web e app.

L'assistenza è sempre presente 24 ore su 24, per tutti i giorni della settimana, per risolvere qualsiasi evenienza. Richiedete ora MobilePOS per beneficiare di tutti i vantaggi.

