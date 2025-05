Nexi Mobile POS: addio canone e commissioni, paghi solo 29€ e risolvi per sempre

Sei un commerciante e il tuo desiderio è quello di abbattere i costi di canone fisso e commissioni per le piccole transazioni? Oggi puoi farlo scegliendo Nexi Mobile POS, il metodo più semplice per veicolare pagamenti elettronici, oggi in promozione a soli 29€ iva inclusa!

Esatto: 29€ di attivazione per MobilePOS a canone zero per tutti i pagamenti digitali. Attenzione però: la promozione è valida solo fino al 30/06/2025 per avere micropagamenti con nessuna commissione su transazioni fino a 10€. Scopri di più sul sito e continua a leggere le specifiche di MobilePOS di Nexi.

Un unico pagamento e nessuna spesa accessoria: scopri Nexi Mobile POS

Per chi ha un'attività commerciale, Nexi MobilePOS è una vera e propria piccola rivoluzione. Oltre ad eliminare il canone fisso e le commissioni per le piccole transazioni, ti permette anche di avere l'accredito degli importi sul tuo conto corrente in un solo giorno lavorativo, quello successivo alla data dell'incasso. Ecco di seguito tutte le caratteristiche principali dell'offerta:

Nessun canone mensile : paghi solo una volta per l’attivazione;

: paghi solo una volta per l’attivazione; Commissioni azzerate sui micropagamenti (fino a 10€), ideali per chi gestisce vendite rapide e frequenti;

(fino a 10€), ideali per chi gestisce vendite rapide e frequenti; Commissione unica dell’1,89% per tutte le transazioni con carte Mastercard, Visa, Maestro, V-Pay e PagoBancomat, senza costi aggiuntivi o nascosti;

per tutte le transazioni con carte Mastercard, Visa, Maestro, V-Pay e PagoBancomat, senza costi aggiuntivi o nascosti; Dispositivo compatto e portatile , perfetto per chi lavora in movimento;

, perfetto per chi lavora in movimento; Accesso al credito d’imposta del 30% sulle commissioni grazie alla compatibilità con le agevolazioni fiscali;

sulle commissioni grazie alla compatibilità con le agevolazioni fiscali; Protezione dei dati garantita con il programma “Protection Plus”, che fornisce la certificazione PCI-DSS, fondamentale per la gestione sicura dei pagamenti internazionali.

Zero commissioni fino a 10€ quindi, e un bonus fiscale del 30% sull'importo delle commissioni. Nexi ha pensato proprio a tutto con il suo MobilePOS, e dovresti approfittarne finché è valida la promozione: acquistalo oggi, hai tempo solo fino a Giugno. Assistenza telefonica dall’Italia attiva tutti i giorni, compresi sabato e domenica.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.