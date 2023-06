Nexi Mobile POS a canone zero per tutti i pagamenti digitali

Se hai un' attività commerciale e cerchi un POS economico, per accettare i pagamenti digitali anche a distanza, vieni a scoprire l'offerta di Nexi. Attiva online a soli 19 euro il POS Mobile a canone zero, paghi una commissione unica dell’ 1.89% per tutti i pagamenti con carte europee Mastercard, VISA, Maestro, VPAY e PagoBANCOMAT. Con l’ iniziativa Micropagamenti di Nexi azzeri tutte le commissioni sulle transazioni fino a 10 euro (fino al 31/12/2023). Inoltre hai un credito d' imposta del 30% sull'importo delle commissioni. Questo dispositivo è pensato per i titolari di partita IVA o codice fiscale, ed include un’app gratuita per collegare anche il tuo smartphone. E' in grado di accettare pagamenti sia dentro che fuori il punto vendita.

Con Mobile POS di Nexi, hai incluso nel prezzo di attivazione il Servizio Pay-by-Link, che ti consente di accettare pagamenti inviando un link via sms, email e social al cliente anche quando non è presente nel punto vendita. Una soluzione ideale per le consegne a domicilio e i pagamenti online a distanza. Nexi Business è lo strumento gratuito per monitorare la tua attività, gestire transazioni e storni da web. Puoi contare sull’assistenza telefonica dall’Italia attiva tutti i giorni, compresi sabato e domenica. L'accredito degli importi sarà disponibile entro il giorno lavorativo successivo alla data dell'incasso. Nessun vincolo di apertura conto, ti basta avere un conto corrente in Italia.

Per il tuo business attiva subito il POS Mobile di Nexi in promozione a soli 19 euro: niente canone mensile e azzeramento delle commissioni sulle transazioni fino a 10 euro.

