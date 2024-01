Newmight Adattatore USB-C 4 in 1 ora tuo a un PREZZO SCONTATO!

Può capitare spesso che i nostri dispositivi, che siano PC portatili o altro, non dispongano di tutte le entrate di cui possiamo avere bisogno. Questo problema è stato risolto con degli oggettini tanto utili quanto pratici, ovvero degli adattatori che non solo vanno ad aumentare il numero di porte utilizzabile, ma ci aprono a più possibilità di connessioni diverse, come nel caso dell'adattatore Newmight di cui parliamo, ora in OFFERTA!

Da oggi infatti puoi acquistare in offerta su Amazon l'adattatore 4 in 1 di Newmight a soli 24,99€, con uno sconto di 4€ se deciderai di applicare il coupon di gennaio su Amazon.

Piccolo, pratico, indispensabile!

Stiamo parlando di un pratico adattatore che potrai sfruttare per applicare al tuo PC delle porte aggiuntive: in particolare, questo modello è stato creato per poter collegare ben 2 HDMI, ma presenta anche un'entrata USB-C e un'entrata USB-A.

Inoltre sappi che stiamo parlando di un Hub USB che supporta anche la ricarica rapida PD 100W, che ti consentirà di espandere e caricare allo stesso tempo, con un meccanismo di protezione da sovracorrente incorporato per garantire la sicurezza del dispositivo.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.