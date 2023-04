Netsons, qualità italiana a piccoli prezzi: Hosting Web a meno di 3€

Aprire un sito web senza spendere una fortuna in web hosting è il sogno di molti. Un desiderio che Netsons, uno dei principali hosting provider a livello nazionale ed europeo, ha deciso di esaudire: la piattaforma offre infatti piani web hosting economici, sicuri e ricchi di funzionalità, che ti permetteranno di realizzare il tuo sogno online senza compromessi. Di che cifra parliamo? Con appena 2,42 euro al mese, avrai tutto il necessario per avviare il tuo sito web in pochissimi clic.

Perché scegliere Netsons per il tuo sito web

Netsons, anche nel suo piano più economico, ti dà tutto ciò di cui hai bisogno: velocità, potenza e sicurezza, sono solo alcune delle caratteristiche che lo distinguono dalla concorrenza. Con Netsons potrai scegliere in completa autonomia di aprire il portale web che più preferisci, dai siti web personali a quelli aziendali, blog, e-commerce e perfino web agency. Non c'è bisogno di spendere cifre astronomiche per farlo: con il piano Hosting Web a soli 2,42 euro al mese, godrai di tutte le principali tecnologie che l'azienda mette a disposizione, senza dover rinunciare alla qualità.

Ma cosa offre, esattamente, il piano Hosting Web? Fino a 10 GB di spazio web, un sito web, cinque caselle e-mail, un dominio gratuito incluso, certificato SSL gratis, backup giornalieri, installazione automatica di CMS con un clic e database MariaDB/MySQL, tanto per citare alcune tra le caratteristiche e i servizi principali offerti.

E questo non è che l'inizio: tutti i piani Netsons includono pannello hosting cPanel, uno tra i più semplici e intuitivi, protocollo HTTPS/2 e Let's Encrypt, funzioni di sicurezza avanzate, PHP ultraveloce database su dischi SSD e Netsons Web Shield.

Il prezzo per tutte queste funzionalità è davvero irrisorio: soltanto 2,42 euro al mese, un prezzo ottimale per chi vuole avviare un sito web senza investire grosse quantità di denaro. Hosting Web è un'ottima scelta per chi vuole iniziare il proprio progetto online con un occhio di riguardo ai costi, senza compromettere la qualità del servizio. Se, invece, necessiti di risorse maggiori oppure stai pensando di aprire un business, Netsons mette a disposizione altri piani più estesi, pur sempre a prezzi molto convenienti.

