Netsons: hosting WordPress con antimalware e antispam per 2,42€ al mese

Chi si prende cura di un sito Web, sa bene quali sono le necessità rispetto al servizio di hosting a cui si affida.

Piattaforme di questo tipo, infatti, devono offrire prestazioni degne di tale nome, ma anche offrire adeguate garanzie lato sicurezza.

I cybercriminali sono una minaccia costante, che si materializza attraverso attacchi DDoS, malware e spam. Potenziali pericoli a cui, oltre ad alcune pratiche da parte del webmaster, deve per forza far fronte anche l'hosting.

In questo contesto tormentato, soluzioni come quella proposta da Netsons rappresentano una certezza. Stiamo parlando di un provider da molti anni sul mercato, che offre soluzioni hosting ideali per qualunque tipo di necessità, con un occhio d'attenzione per quanto riguarda performance e cybersecurity.

Con Netsons proteggi il tuo sito WordPress da malware e spam

Perché scegliere questo provider?

A distinguere questo hosting dalla massa sono diversi fattori.

Proprio in ottica sicurezza, come prima cosa, va sottolineata la presenza di strumenti antimalware e antispam. Questi tool avanzati ed evoluti permettono di proteggere in maniera efficace non solo il sito Web, ma anche la casella di posta elettronica collegata allo stesso.

L'adozione del pannelo di controllo cPanel, il più famoso del settore, rende la gestione del sito comoda e alla portata di tutti, mentre l'installazione facilitata di WordPress permette di mandare online un sito con questo CMS nel giro di pochissimi minuti.

Il tutto con un dominio gratuito incluso, a prescindere dal tipo di sottoscrizione effettuata con Netsons.

Il piano base, ovvero Hosting Web, include caratteristiche come:

Fino a 1.000GB di spazio Web ;

; Supporto HTTP/2 ;

; Backup giornalieri ;

; Sistema di installazione sito con un click ;

; Database MariaDB/MySQL;

Il tutto a un prezzo a dir poco interessante.

Il piano Hosting Web, infatti, è disponibile per soli 2,42 euro al mese: di fatto praticamente poco più del costo di un caffè per offrire un hosting sicuro e performante al proprio sito Web.

