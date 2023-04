Non sempre è necessario spendere grosse cifre per l'apertura di un sito web. In base alle necessità, basta veramente poco per avere a disposizione una buona piattaforma di hosting, un dominio gratuito e una protezione adeguata. È quello che offre Netsons, società italiana attiva da 15 anni nel settore, che a partire da soli 2,49€ al mese fornisce tutto il necessario per iniziare. L'azienda pone infatti un accento particolare sulla protezione dalle più diffuse minacce informatiche, assicurando al tempo stesso prestazioni elevate e un'esperienza di navigazione di alto livello.

Netsons: hosting di qualità a un prezzo super basso

Netsons è sicuramente l'hosting ideale per chi deve gestire siti web semplici, ma anche per chi ha la necessità di una potenza di calcolo elevata. Offre server di ultima generazione con archiviazione su SSD, sistemi di cache e CDN. I sistemi sono sempre aggiornati e protetti da backup periodici, sia automatici che manuali. Allo scopo di garantire l'operatività dei siti, tutti i servizi sono costantemente monitorati e fanno uso di reti in fibra ottica. Non può mancare un'assistenza sempre disponibile e raggiungibile sia tramite email, che telefono o chat, in modo da venire incontro alle necessità del momento.

Il piano dedicato all'hosting dei siti ha un prezzo di partenza di soli 2.42€ al mese e include:

Traffico illimitato senza limiti di velocità

Protezione antimalware e antispam per il sito web e la posta elettronica

Supporto per WordPress

cPanel incluso per la gestione

Dominio gratuito

È possibile sottoscrivere offerte più avanzate, con archiviazione su SSD, protocolli di sicurezza superiori e cloud hosting. Sono anche disponibili altri due piani per il cloud computing o per dei server dedicati, pensati per chi ha necessità di una potenza computazionale elevata. L'attivazione è istantanea ed è possibile creare il proprio sito subito dopo l'acquisto. Il rimborso è richiedibile entro 30 giorni dalla sottoscrizione.

