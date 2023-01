Netrunner OS 23 “Vaporwave”: arrivato KDE Plasma 5.20 e Linux 5.10 LTS

Il team di developer della distribuzione Linux Netrunner OS ha comunicato ai propri utenti la disponibilità della nuova stable release del progetto. Netrunner OS 23 nome in codice “Vaporwave” implementa una serie di novità di rilievo che consentono concretamente di migliorare la già discreta UX (User Experience) di tale sistema operativo basato sui pacchetti presenti nei repository software di Debian 11 codename "Bullseye". Il file ISO di Netrunner OS 23 è quindi equipaggiato con KDE Plasma 5.20, non si tratta dell'ultima edizione di tale ambiente desktop open source ma è comunque un bel passo in avanti rispetto al vecchio KDE Plasma 5.14 che era disponibile nella scorsa versione della distribuzione.

In tale release è reperibile il super rodato Linux 5.10 LTS (Long Term Support). Questa build con supporto a lungo termine del kernel del Pinguino è il punto di riferimento di innumerevoli distribuzioni visto che riceverà bugfix e patch di sicurezza fino a dicembre 2026. KDE Plasma 5.20 è accompagnato da KDE Frameworks 5.78, ovvero la vasta pletora di librerie che stanno alla base di tale desktop environment basato sulle librerie Qt, e KDE Gear 20.12.2, cioè quel set di applicativi realizzate dai medesimi coder dell'ambiente desktop.

In Netrunner OS 23 “Vaporwave” troviamo anche l'ultima release di Firefox ESR (Extended Support Release) ovvero l'edizione del browser del Panda Rosso dedicata agli utenti che cercano una versione estremamente stabile, rodata e duratura di Firefox. Firefox ESR è quindi particolarmente indirizzato per gli ambienti di lavoro e per tutte le utenze aziendali che necessitano di operare con una precisa release del browser per poter accedere magari ad un determinato servizio web aziendale.

Sempre su Netrunner OS 23 “Vaporwave” troviamo preinstallate una vasta serie di applicativi davvero utili per tutti i tipi di workflow come ad esempio: il client di Steam, l'image editor GIMP, l' SVG editor Inkscape, la digital painting app Krita ed il virtualization software Virtualbox.