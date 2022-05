NETGEAR: Switch Ethernet Plus 8 porte in promozione su Amazon

Lo switch Gigabit Ethernet a 8 porte è uno dei migliori dispositivi in circolazione in quanto a prestazioni ed affidabilità, oltre ad uno chassis completamente in metallo . Poiché lo switch è uno switch gigabit non gestito, è un dispositivo relativamente semplice. NETGEAR è considerato un leader in questo segmento. Puoi acquistarlo in offerta su Amazon a soli 32,99€.

Il telaio in metallo è abbastanza robusto sia per l'uso domestico che quello d'ufficio. Otto porte RJ-45 si trovano sul retro dell'unità, mentre gli indicatori di stato si trovano sulle porte RJ-45.

Il NETGEAR GS108 utilizza la commutazione a 16 gbps, equivalente a ciò che ci aspetteremmo da otto porte gigabit full duplex (8 porte * 2 gbps per porta). Per alcuni utenti sarà importante avere una capacità di commutazione uguale alla velocità massima di tutte le porte. Lo chassis in metallo di NETGEAR include una porta di blocco Kensington. Sebbene questo interruttore possa essere meno costoso di molti lucchetti, potrebbe essere utile acquistarne uno. Proprio per questo puoi trovarlo ora su Amazon approfittando dello sconto oltre il 30%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.