Netflix: una nuova funzione su mobile ispirata a TikTok, feed verticale e video brevi

Netflix si rinnova e lo fa cercando di attrarre un pubblico sempre più giovane e dinamico. Seguendo l’esempio di giganti come TikTok e YouTube Shorts, il colosso ha introdotto una nuova funzionalità pensata per i dispositivi mobile, focalizzandosi su contenuti di video brevi. Questa mossa strategica mira a rispondere alle mutate abitudini di consumo degli utenti, che sempre più spesso prediligono contenuti veloci e facilmente fruibili.

La nuova funzionalità di Netflix, ancora in fase di sperimentazione, consente agli utenti di esplorare clip di breve durata tratte da film e serie presenti nel catalogo tramite un vero e proprio feed verticale. L'obiettivo principale è quello di aumentare l'engagement e migliorare la scoperta di contenuti, invogliando gli spettatori a proseguire con la visione completa. Questa strategia, che richiama il formato dei social media, sfrutta un’interfaccia user-friendly che consente di scorrere verticalmente tra i video, un design ormai familiare agli utenti di TikTok e Instagram.

Netflix introduce il suo "per te"

Questa nuova funzionalità potrebbe diventare una componente centrale dell’esperienza utente su dispositivi mobile, puntando a un pubblico in movimento che ha pochi minuti a disposizione per intrattenersi. La personalizzazione è un altro aspetto cruciale: grazie a un avanzato motore di machine learning, la piattaforma suggerisce contenuti in linea con i gusti degli utenti, migliorando così l’esperienza complessiva, esattamente come i "per te" di TikTok.

Inoltre, Netflix non si limita a proporre semplici trailer. I video brevi offrono contenuti esclusivi, dietro le quinte e momenti salienti, rendendo l’esperienza ancora più accattivante. Gli utenti possono interagire con i video attraverso opzioni come “Aggiungi alla lista” o “Guarda ora”, facilitando il passaggio dalla scoperta alla visione completa. La scelta di entrare in questo segmento rappresenta una chiara dichiarazione di intenti: rimanere rilevanti e innovativi in un settore in continua trasformazione. Guardando al futuro, Netflix potrebbe integrare ulteriori strumenti social e opzioni di condivisione per ampliare il coinvolgimento degli utenti.