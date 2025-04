Netflix rivoluziona l'interfaccia dell'app TV con un nuovo design

La piattaforma di streaming Netflix si prepara a rivoluzionare l’esperienza televisiva con una nuova interfaccia utente progettata specificamente per le smart TV. Questa trasformazione mira a migliorare la fruizione dei contenuti, introducendo un design homepage più dinamico e intuitivo. Uno degli aggiornamenti più significativi è rappresentato dai riquadri interattivi che si espandono automaticamente quando l’utente si sofferma su un titolo.

Questi box non solo mostrano la sinossi, ma anche dettagli come l’anno di produzione, il genere e gli episodi disponibili, eliminando la necessità di esplorare sezioni separate. Inoltre, le anteprime dei contenuti vengono riprodotte automaticamente all’interno delle tessere espanse, offrendo un’anteprima visiva immediata. Secondo Pat Flemming, senior director of product di Netflix, questa innovazione riduce il cosiddetto “gymnastics with their eyes”, rendendo la navigazione più fluida e intuitiva.

Il sistema di navigazione ha subito un ripensamento completo. La barra laterale tradizionale è stata sostituita da un menu orizzontale posizionato nella parte superiore dello schermo. Questo menu include opzioni essenziali come ricerca, home, serie TV, film e la nuova sezione My Netflix. Quest’ultima, già presente sui dispositivi mobili, permette di accedere rapidamente ai contenuti personalizzati e a quelli recentemente visualizzati.

Nuova interfaccia in fase di test

Nonostante queste novità, alcune categorie come “Nuovi e Popolari” non saranno più visibili direttamente nel menu principale. Tuttavia, resteranno accessibili tramite la funzione di ricerca, mantenendo comunque la possibilità di esplorare i contenuti più recenti o di tendenza. Questa scelta è stata probabilmente pensata per snellire l’interfaccia e focalizzare l’attenzione degli utenti sulle sezioni principali.

Attualmente, la nuova interfaccia è in fase di test su un gruppo selezionato di utenti dotati di smart TV e dispositivi di streaming. Netflix raccoglierà feedback da questa fase sperimentale per valutare eventuali modifiche e decidere se estendere l’aggiornamento a tutti gli utenti nei prossimi mesi.

Questo aggiornamento si inserisce in un momento strategico per Netflix, che sta ampliando la propria offerta con eventi live ed esclusivi. Con una concorrenza sempre più agguerrita nel settore dello streaming, l’azienda punta a consolidare la propria posizione di leadership attraverso innovazioni continue. La nuova app TV rappresenta un passo importante in questa direzione, offrendo un’esperienza utente più moderna e coinvolgente.