Netflix non sarà più disponibile su alcune Smart TV: cosa fare

A partire dal 1° marzo 2025, Netflix interromperà la compatibilità con diverse Smart TV più vecchie. La decisione arriva a seguito delle limitazioni tecniche di alcuni modelli di televisori obsoleti che non sono più in grado di supportare gli aggiornamenti e le novità della piattaforma. Questo cambiamento potrebbe deludere molti utenti che possiedono questi dispositivi.

I modelli che non supporteranno più Netflix includono televisori di marchi noti come Sony, Samsung, LG e Panasonic. Per quanto riguarda Sony, ad esempio, saranno esclusi i modelli delle serie KDL, XBR, W95 e X95, dispositivi prodotti oltre dieci anni fa. Questi televisori non sono dotati di memoria sufficiente e di potenza di elaborazione necessarie per eseguire correttamente le versioni più recenti dell'app di Netflix.

La scelta di Netflix è legata proprio alle limitazioni tecniche che caratterizzano questi modelli più vecchi. I televisori di una decina di anni fa presentano processori lenti, RAM insufficiente e protocollo di compatibilità obsoleti, che impediscono l'aggiornamento delle app e l’utilizzo delle funzionalità più recenti. La piattaforma ha deciso quindi di concentrarsi su dispositivi in grado di garantire un'esperienza d'uso ottimale, compatibile con gli sviluppi tecnologici attuali.

Ecco le alternative...

Tuttavia, se il tuo televisore non sarà più compatibile con Netflix, non c'è bisogno di preoccuparsi troppo. Esistono infatti alternative pratiche per continuare a guardare le tue serie e film preferiti senza dover necessariamente cambiare il televisore. Puoi utilizzare dispositivi esterni come console di gioco (PlayStation, Xbox), oppure dispositivi di streaming come Chromecast, Amazon Fire Stick o Apple TV. Questi strumenti, infatti, ti permetteranno di accedere a Netflix su qualsiasi televisore, anche se non è una Smart TV di ultima generazione.

Il fenomeno dell'obsolescenza tecnologica non è una novità. Così come è accaduto con il passaggio al Digitale Terrestre, anche le applicazioni moderne come Netflix richiedono dispositivi in grado di supportarle. Se la tua TV non sarà più compatibile con la piattaforma, considera l’acquisto di un dispositivo di streaming. In questo modo, potrai continuare a fruire dei contenuti senza dover sostituire l'intero televisore.