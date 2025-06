Netflix all'estero? Con ExpressVPN puoi e costa meno di 5€/mese

Hai mai provato a guardare Netflix mentre sei in vacanza all'estero e scoperto che alcuni contenuti non sono disponibili? La colpa è del blocco geografico, ma la soluzione è semplice: ExpressVPN.

Si tratta di una tra le VPN più affidabili in circolazione, ora in offerta a 4,87 euro al mese per 2 anni, con 4 mesi aggiuntivi in omaggio. Ecco come funziona e perché è l’alleata perfetta per lo streaming senza confini.

ExpressVPN: lo streaming non ha più confini (e neanche la censura)

ExpressVPN ti consente di superare le restrizioni geografiche imposte dai provider, collegandoti in modo sicuro e anonimo a un server situato in Italia (o in qualsiasi altro Paese). Il risultato? Puoi continuare a guardare i tuoi contenuti preferiti su Netflix, Prime Video, Disney+ e molte altre piattaforme anche quando sei all’estero, in qualità 4K e senza buffering.

Grazie al protocollo Lightway, ExpressVPN garantisce connessioni velocissime e stabili, ideali per vedere i contenuti delle piattaforme. Oltre allo streaming, ExpressVPN è anche uno strumento potente contro la censura online: ti permette di accedere liberamente a siti e servizi ovunque tu sia, proteggendo la tua privacy con una crittografia avanzata.

L'offerta attuale - 4,87€/mese per il piano biennale, con 4 mesi extra gratuiti e 30 giorni soddisfatto o rimborsato - è attiva per un tempo limitato. Se vuoi guardare Netflix senza limiti e navigare in totale libertà, questo è il momento giusto per attivarla.

