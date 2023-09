Netac ZX20 Extreme: SSD NVMe portatile da 1TB tuo a 77€

Amazon sta lanciando una bomba pazzesca e se fai presto ti porti a casa un SSD NVMe da 1 TB a un prezzo davvero da non credere. Dunque non aspettare che sia troppo tardi, metti subito nel tuo carrello Netac ZX20 Extreme a soli 77,69 euro, invece che 110,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Come spesso succede queste promozioni sono limitate e scadono in fretta, quindi sii rapido. Con questo sconto del 30% risparmi più di 30 euro sul totale e soprattutto ti porti a casa un dispositivo di archiviazione portatile di ottima qualità.

Netac ZX20 Extreme: gigante e veloce

Ovviamente le caratteristiche più importanti di un dispositivo di archiviazione sono la sua capacità e la velocità. In questo caso siamo di fronte a un vero portento. Avrai a disposizione ben 1 TB di spazio disponibile dove potrai mettere tutti fai che desideri, anche quelli di grandi dimensioni. E poi è dotato di un trasferimento super veloce, grazie all'interfaccia USB 3.2 Type-C arriva in lettura fino a 2000 MB/s in scrittura fino al 1700 MB/s.

Da non sottovalutare anche l'ottimo design, elegante, compatto, leggero e robusto. Soprattutto la sua resistenza è una delle cose principali dato che all'interno ci potrebbero essere file importanti. Sulla parte alta è dotato di una comoda asola che ti consente di agganciarlo a un portachiavi o un moschettone. Ed è compatibile con Windows, MacOS, Linux e Android.

Questo è veramente un treno che sta passando veloce e se vuoi salirci lo devi essere anche tu. Quindi vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo Netac ZX20 Extreme a soli 77,69 euro, invece che 110,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

