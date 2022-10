Nest WiFi Pro disponibile in Italia: lo compri anche su Amazon

Nest WiFi Pro è disponibile per l'acquisto a partire da oggi anche in Italia ad un prezzo di partenza di 219,99 euro sia su Google Store che su Amazon. Il nuovo router mesh del colosso di Mountain View promette di rivoluzionare la costruzione di un sistema wireless casalingo efficace, sicuro e velocissimo, grazie all'utilizzo di tecnologie di ultima generazione.

Nest WiFi Pro: le caratteristiche del nuovo router mesh

Nest Wifi Pro è stato progettato secondo lo standard WiFi 6E, che ti garantisce velocità fino a due volte superiori rispetto al tradizionale WiFi 6. In questo modo, puoi avere connessioni velocissime e affidabili in tutta la casa, per una copertura fino a 120 metri quadri.

Grazie alla rete a tre bande, inclusa la nuova a 6 GHz, potrai sperimentare velocità mai viste prima che possono arrivare anche, in combinazione, a 4,2 Gbps, oltre ad una riduzione totale delle interferenze che vada a vantaggio di un gran numero di dispositivi.

Intelligente, versatile e sicuro, Nest WiFi Pro è in grado di gestire autonomamente le prestazioni della tua connessione a seconda dell'attività che stai svolgendo. Che si tratti di una videochiamata, il caricamento di siti web, di piattaforme streaming o di gaming online, avrai sempre la migliore copertura possibile per garantirti performance e stabilità.

E con l'acquisto di un secondo router mesh, nel bundle a 329,99 euro, puoi estendere la copertura della rete fino a 240 metri quadri, ideale dunque per grandi ambienti.

Google Nest WiFi Pro ha bisogno di un modem per funzionare, a cui devi connetterlo tramite un cavo LAN. Poi, sarai libero di costruire la rete wireless che preferisci, gestendola a seconda delle tue esigenze. Tutto questo, adesso, a partire da 219,99 euro.

