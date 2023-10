Nessun problema di rete debole con il ripetitore WiFi IN MAXI SCONTO

Il TP-Link TL-WA850RE è un extender WiFi altamente efficiente, progettato per migliorare la copertura e la velocità della tua rete wireless. Con una velocità di trasmissione fino a 300 Mbps sulla frequenza di 2.4 GHz, è l'ideale per lo streaming video fluido e il gaming online senza interruzioni. La sua installazione a muro è estremamente conveniente, richiedendo solo una presa elettrica per iniziare a funzionare. Configurare il TL-WA850RE è un gioco da ragazzi grazie al tasto WPS. Basta premere il tasto sul tuo access point o router sorgente e quindi il tasto Range Extender sul dispositivo per estendere la tua rete in pochi istanti.

Inoltre, la porta LAN consente di collegare dispositivi Ethernet come SmartTV e decoder, trasformando l'extender in un adattatore wireless. Grazie al LED indicatore del segnale, puoi facilmente determinare il posizionamento ottimale per ottenere la massima copertura. Inoltre, la gestione dei profili permette al dispositivo di ricordare le reti wireless a cui è stato precedentemente associato, rendendo il TL-WA850RE portatile e comodo da utilizzare ovunque. Associare nuovi dispositivi alla rete è altrettanto semplice, grazie al tasto Pair. Con il TL-WA850RE, espandi la tua rete WiFi senza sforzo, garantendo una connessione stabile e veloce in tutta la casa.

L'offerta di Amazon prevede uno sconto del 15% sul ripetitore WiFi TP-Link ad un prezzo d'acquisto finale di 16,99€.