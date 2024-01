Nessun pensiero con Carta YOU, la carta di credito senza costi

Cerchi una soluzione di pagamento che si adatti perfettamente alle tue esigenze quotidiane, priva di sorprese e senza costi nascosti? Carta YOU di Advanzia è ciò che fa per te.

Riunendo in un’unica carta di credito sicurezza, flessibilità e zero pensieri, questa carta renderà tutte le tue transazioni dinamiche e senza costi aggiuntivi.

Carta YOU di Advanzia si basa sul principio della libertà finanziaria senza costi extra. Con zero commissioni annuali e nessuna commissione sui prelievi, puoi gestire il tuo denaro senza preoccuparti di costi inattesi ovunque tu sia.

Con Carta YOU di Advanzia viaggi in sicurezza senza pensieri

Oltre alla libertà finanziaria, la Carta di Advanzia offre un’assicurazione viaggio inclusa, che ti garantisce protezione e tranquillità durante i tuoi spostamenti. Non solo: avrai tra le mani uno strumento moderno che ti aiuterà a gestire in modo semplice gestione semplice le tue finanze.

Se ami lo shopping online o viaggi spesso, Carta YOU è il tuo alleato per acquistare senza commissioni in ogni parte del mondo. D’altronde, con Advanzia Bank, l'innovazione e la trasparenza sono al centro delle tue attività.

Richiedere la carta è facile e conveniente: bastano soltanto 2 minuti e non è necessario chiamare l'assistenza clienti. Ti basta un documento di identità valido e uno smartphone per la firma OTP.

Con pochi semplici passaggi, puoi iniziare a sfruttare i numerosi vantaggi di Carta YOU senza la necessità di cambiare la tua banca attuale. Scegli Advanzia per la flessibilità e la sicurezza senza costi aggiuntivi.

