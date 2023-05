Neoreser Multi Cavo USB-C e Micro-USB: OTTIMA offerta su Amazon per il prodotto

I cavi di ricarica o di collegamento USB tendono sempre a mancare, oppure quando già li abbiamo, ad ingombrare e ad intrecciarsi in modo molto fastidioso. Chiaramente si tratta di un piccolo oggetto, ma che è ad oggi indispensabile, quindi è necessario trovare soluzioni ingegnose per avere allo stesso tempo qualità e comodità. Una delle risposte alle vostre esigenze potrebbe essere il cavo di cui parliamo oggi, che con una singola presa USB vi porterà a 4 uscite di due diversi tipi: il multi cavo Neoreser.

Sappiate che se vi serve un articolo di questo tipo, in offerta da oggi su Amazon è disponibile il multi cavo Neoreser USB-C e Micro-USB a soli 5,99€ se applicherete il coupon, che praticamente toglierà il 40% di quello che era il prezzo totale.

Multi cavo Neoreser: quadrupla convenienza

Come vi abbiamo anticipato e come potete vedere dalla foto, si tratta di un cavo con ben 4 uscite, 2 di tipo USB-C e due Micro-SD. Questo prodotto supporta contemporaneamente una carica di 5V/3A per 4 dispositivi, il tutto combinato in un unico cavo multi di alimentazione. L'unica pecca è che non consente nessuna funzione di sincronizzazione dei dati, quindi potrete utilizzarlo solo per ricarica.

I materiali sono di qualità superiore: il multi cavo Neoreser è rivestito con fibra di nylon intrecciata, che lo rende dotato di eccellenti proprietà anti-torsione e antiabrasione. Questo cavo per caricabatterie multiplo può resistere ad almeno 9.000 cicli di test di piegatura a 90 gradi. La lunghezza del cavo è di 1.3 metri, quindi non eccessivamente ingombrante.

