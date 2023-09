NeN ti regala un anno di NOWTV: attiva la tua fornitura

Sei stanco delle bollette energetiche imprevedibili che ti lasciano senza fiato ogni volta che le apri? Vorresti una soluzione che semplifichi la gestione delle tue spese e ti permetta di ottenere un anno di serie TV e show di NOW? Allora l'offerta NEN è ciò che stavi cercando.

Una gestione delle bollette più intelligente

L'offerta NEN ti offre una nuova prospettiva sulla gestione delle bollette energetiche. Dimentica le sorprese sgradite e le variazioni dei costi dell'energia che mettono a dura prova il tuo budget. Ecco perché l'offerta NEN rappresenta una scelta più intelligente per te.

Con NEN, paghi una cifra fissa ogni mese, tutto incluso. Questo significa che ogni mese sai esattamente quanto spenderai, senza sorprese o fastidi. Non solo: questa cifra mensile è calcolata in base a quanto spenderesti in un anno, suddiviso per 12. In questo modo, hai il controllo completo delle tue spese energetiche, senza alcuna sorpresa in vista.

Una delle principali preoccupazioni di chi gestisce le bollette energetiche è delle materie prime. Tuttavia, con NEN, questa preoccupazione è un ricordo del passato. Bloccando il prezzo della materia prima l'instabilità del prezzo per un intero anno, puoi dire addio ai rincari imprevisti e pianificare il tuo budget in modo efficace.

NEN si impegna a rendere la gestione dell'energia chiara e semplice per tutti i suoi clienti, traducendo il linguaggio tecnico astruso del settore in termini comprensibili, liberandoti dalla burocrazia. L'obiettivo dell'azienda è aiutarti a consumare meglio, offrendoti un servizio all'altezza del ventunesimo secolo. Inoltre, l'energia che consumi è acquistata da fondi rinnovabili e l'azienda si impegna a compensare le emissioni di CO2.

Se attivi una fornitura NEN entro il 20 ottobre utilizzando il codice promozionale FATTINOW, riceverai gratuitamente un intero anno di serie TV e show di NOW. È un'offerta imperdibile per chi desidera unire risparmio ed intrattenimento di qualità. Non perdere l'occasione di passare a una soluzione energetica più intelligente, trasparente e conveniente. Attiva la tua fornitura entro il 20 ottobre con il codice FATTINOW e goditi un anno di intrattenimento di prima classe con NOW.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.