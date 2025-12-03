Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Guide
Notizie
Software
Tutorial
Aree
magazine
About

NeN, nuova promo luce e gas: 36€ di sconto con questo codice

In questo momento le già vantaggiose tariffe a prezzo bloccato di NeN per luce e gas sono oggetto di un'ulteriore promo: 36€ di sconto.
NeN, nuova promo luce e gas: 36€ di sconto con questo codice
In questo momento le già vantaggiose tariffe a prezzo bloccato di NeN per luce e gas sono oggetto di un'ulteriore promo: 36€ di sconto.
Edoardo D'amato
Pubblicato il 3 dic 2025
Link copiato negli appunti

NeN presenta una nuova iniziativa per chi valuta il passaggio a un fornitore del mercato libero luce e gas. La società propone uno sconto complessivo di 36€ in bolletta a chi attiva una nuova fornitura utilizzando il codice promo PROVACINEN, da inserire in maiuscolo nell'apposito campo della pagina dedicata.

L'offerta di NeN si somma ad alcune delle tariffe più competitive oggi disponibili, ideali per chi punta su prezzi stabili per la materia prima e vuole pianificare la spesa energetica nel lungo periodo. Andiamo a scoprire tutti i dettagli della promo.

Vai all'offerta di NeN

Come funziona lo sconto NeN e quali sono le tariffe

Lo sconto di 36€ si applica a tutte le proposte luce e gas di NeN, incluse le soluzioni a prezzo fisso Luce | Due, Gas | Due e Luce | Dieci, sempre con attivazione tramite il codice PROVACINEN. Ecco le tariffe nel dettaglio:

Luce | Due

  • 0,109 euro/kWh: costo della materia prima luce bloccato per i primi due anni
  • 9 euro al mese: quota fissa mensile

Gas | Due

  • 0,385 euro/Smc: costo della materia prima gas bloccato per i primi due anni
  • 9 euro al mese: quota fissa mensile

Luce | Dieci

  • 0,106 euro/kWh: costo della materia prima luce bloccato per dieci anni
  • 10 euro al mese: quota fissa mensile

La richiesta di attivazione avviene online, direttamente sul sito NeN, senza costi aggiuntivi per il cambio di fornitore e senza penali o vincoli contrattuali stringenti. Durante il passaggio, elettrodomestici, illuminazione e caldaia continuano a funzionare normalmente, senza distacchi.

NeN conserva inoltre il diritto di ripensamento: entro 15 giorni dall'attivazione è possibile annullare la nuova fornitura. Dopo questo periodo, il cliente può comunque scegliere un altro operatore in qualunque momento, senza oneri di uscita. Un ultimo elemento distintivo riguarda l'origine dell'energia elettrica, che arriva al 100% da fonti rinnovabili.

Vai all'offerta di NeN

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Se vuoi aggiornamenti su Tech inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Ti consigliamo anche

Octopus abbassa di nuovo il costo del gas per la sua offerta a prezzo fisso (fino al 10/12)
Tech

Octopus abbassa di nuovo il costo del gas per la sua offerta a prezzo fisso (fino al 10/12)
NeN regala uno sconto di 36 euro per la bolletta luce e gas: ecco come riscattarlo
Tech

NeN regala uno sconto di 36 euro per la bolletta luce e gas: ecco come riscattarlo
Black Friday, la promo di DAZN: piano Family con 480€ di sconto
Tech

Black Friday, la promo di DAZN: piano Family con 480€ di sconto
NeN è pieno di sorprese: prezzo luce bloccato per 10 anni e sconto di 36 euro in bolletta
Tech

NeN è pieno di sorprese: prezzo luce bloccato per 10 anni e sconto di 36 euro in bolletta