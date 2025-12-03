NeN, nuova promo luce e gas: 36€ di sconto con questo codice

NeN presenta una nuova iniziativa per chi valuta il passaggio a un fornitore del mercato libero luce e gas. La società propone uno sconto complessivo di 36€ in bolletta a chi attiva una nuova fornitura utilizzando il codice promo PROVACINEN, da inserire in maiuscolo nell'apposito campo della pagina dedicata.
L'offerta di NeN si somma ad alcune delle tariffe più competitive oggi disponibili, ideali per chi punta su prezzi stabili per la materia prima e vuole pianificare la spesa energetica nel lungo periodo. Andiamo a scoprire tutti i dettagli della promo.
Come funziona lo sconto NeN e quali sono le tariffe
Lo sconto di 36€ si applica a tutte le proposte luce e gas di NeN, incluse le soluzioni a prezzo fisso Luce | Due, Gas | Due e Luce | Dieci, sempre con attivazione tramite il codice PROVACINEN. Ecco le tariffe nel dettaglio:
Luce | Due
- 0,109 euro/kWh: costo della materia prima luce bloccato per i primi due anni
- 9 euro al mese: quota fissa mensile
Gas | Due
- 0,385 euro/Smc: costo della materia prima gas bloccato per i primi due anni
- 9 euro al mese: quota fissa mensile
Luce | Dieci
- 0,106 euro/kWh: costo della materia prima luce bloccato per dieci anni
- 10 euro al mese: quota fissa mensile
La richiesta di attivazione avviene online, direttamente sul sito NeN, senza costi aggiuntivi per il cambio di fornitore e senza penali o vincoli contrattuali stringenti. Durante il passaggio, elettrodomestici, illuminazione e caldaia continuano a funzionare normalmente, senza distacchi.
NeN conserva inoltre il diritto di ripensamento: entro 15 giorni dall'attivazione è possibile annullare la nuova fornitura. Dopo questo periodo, il cliente può comunque scegliere un altro operatore in qualunque momento, senza oneri di uscita. Un ultimo elemento distintivo riguarda l'origine dell'energia elettrica, che arriva al 100% da fonti rinnovabili.
