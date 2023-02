NeN è sicuramente un fornitore atipico rispetto a tutti gli altri che troviamo ogni giorno. Questo perché il gestore in questione offre Luce e Gas in abbonamento.

con NeN blocchi il costo della materia prima per 12 MESI.

Dopo il primo anno sarà possibile rivedere il proprio prezzo mensile a seconda dei consumi effettuati.

NeN: ecco la promo che non teme gli aumenti

NeN è come detto già dall'inizio un gestore diverso dai comuni che solitamente troviamo. Infatti, è uno dei pochi a bloccare il prezzo per 12 mesi. Si, avete letto bene abbiamo detto prezzo bloccato e dunque in bolletta vedrete per 12 mensilità lo stesso prezzo pattuito all'inizio.

Inoltre, questo fornitore è anche 100% Green. L'energia erogata da NeN proviene da fonti rinnovabili dislocate in tutto il territorio. Tra le varie fonti di approvvigionamento Green di NeN, l'energia deriva da impianti fotovoltaici di Forlì, Ravarino, Cherasco, Vercelli e Comano Terme.

Dunque, per capire quanto andremo a risparmiare, basterà caricare nel sito la nostra bolletta per scoprire subito il prezzo mensile valido per un anno.

Inoltre, dopo i primi 12 mesi, il fornitore ricalcolerà il prezzo per un altro anno a seconda dei propri consumi effettuati.

Scegliere questo gestore è davvero molto semplice. Il tutto avviene completamente ONLINE senza alcuna scartoffia. Questo gestore offre la possibilità sia di cambiare fornitore mantenendo invariato l'intestatario oppure di eseguire uno switch con cambio di intestazione delle bollette. In alternativa, è possibile anche attivare una nuova fornitura di energia o gas.

Inoltre, non ci sono vincoli contrattuali. In caso di insoddisfazione, sarà possibile passare ad un altro fornitore di energia elettrica senza alcun onere.

Se vuoi aggiornamenti su NeN: Luce e Gas in Abbonamento, ecco come funziona inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.