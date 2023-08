NeN: la rivoluzione verde dell'energia ti offre uno sconto di 48€

Se sei alla ricerca di un modo per risparmiare sulle bollette energetiche e allo stesso tempo abbracciare un futuro più sostenibile, NeN è l'opzione che fa al caso tuo. Non solo per i suoi valori, ma anche per la sua offerta: uno sconto di 48 euro per ogni nuova fornitura attivata, pari a un risparmio di 4 euro ogni mese per un intero anno. Tagli i costi e contribuisci alla transizione verso un mondo più verde: cosa c'è di meglio?

Ecco perché NeN conviene

NeN non si limita a promesse: offre energia elettrica proveniente al 100% da fonti rinnovabili. Questo significa che ogni volta che accendi una lampadina o fai funzionare un elettrodomestico, stai utilizzando energia pulita che non contribuisce all'emissione di gas serra. L'impegno di NeN per l'ambiente è un passo che si unisce a molti altri verso la riduzione dell'impatto climatico.

Oltre allo sconto iniziale, NeN ti offre la possibilità di bloccare il prezzo dell'energia per un periodo di 12-36 mesi, a seconda dell'offerta che scegli. Questo ti mette al riparo dagli sbalzi improvvisi dei prezzi e ti consente di pianificare il tuo bilancio in modo più accurato. E a proposito di trasparenza, NeN suddivide l'importo annuale in 12 rate mensili, eliminando sorprese spiacevoli. Alla fine dell'anno, il conto viene aggiornato in base ai consumi effettivi e ai cambiamenti dei prezzi delle materie prime.

La visione di NeN va oltre l'energia elettrica: compensa anche le emissioni di gas finanziando progetti di responsabilità sociale d'impresa. Ciò significa che passando a NeN anche per il gas, stai contribuendo attivamente a mitigare l'impatto ambientale di questa fonte di energia. Non è solo un semplice passo avanti, ma un passo lungo la strada del cambiamento.

Passare a NeN è semplice e gratuito. Visita il sito web ufficiale, seleziona il tipo di fornitura che desideri attivare e carica la tua bolletta. In pochi minuti, potrai calcolare la tua rata e iniziare il tuo viaggio verso un futuro energetico più sostenibile e conveniente. Ricorda: ogni nuova fornitura ricevere uno sconto di 48 euro sul primo anno, pari a 4 euro mensili in meno.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.