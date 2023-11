NeN: il fornitore green che ti garantisce risparmio e trasparenza

Nel 2024, l'era del Mercato Tutelato in Italia giungerà alla sua conclusione definitiva. Segna sul calendario le due importanti scadenze: il 10 gennaio 2024 per il gas e il 1 aprile per l'energia elettrica.

Se sei attualmente legato a questo mercato, dovrai presto fare una scelta importante, poiché avrai sei mesi di tempo per scegliere un nuovo fornitore.

Per aiutarti in questo annoso compito, ti indichiamo noi un fornitore affidabile ed economico: NeN. Questo fornitore, totalmente eco-sostenibile, propone tariffe fisse annuali, garantendo trasparenza senza sorprese spiacevoli in bolletta.

NeN si impegna ad acquistare esclusivamente energia elettrica da fonti rinnovabili, e compensa le emissioni di gas attraverso il finanziamento di progetti di responsabilità sociale d'impresa, in collaborazione con LifeGate.

Attivando il servizio di NeN prima possibile, potrai usufruire di uno sconto di 48 euro su ogni fornitura. Ciò si traduce in uno sconto mensile di 4 euro sulla bolletta per l'intero anno a venire. Fai una scelta consapevole per il tuo futuro energetico con NeN.

NeN: l'opzione sicura per risparmiare sulla bolletta di luce e gas

NeN personalizza i costi considerando la tua precedente bolletta, analizzando i consumi dell'anno passato e altri dati legati alla fornitura.

Una volta completato questo processo, il fornitore elaborerà un prezzo su misura, considerando i costi all'ingrosso di energia e gas (attualmente fissati rispettivamente a 0,198 €/kWh e 0,69 €/Smc).

A questo verrà aggiunto un importo fisso per coprire spese come tasse e oneri per la gestione del contatore, che ammontano a 96 € all'anno per la fornitura.

Infine, l'importo complessivo verrà suddiviso in 12 rate mensili, e il risultato ti sarà comunicato come la tua rata mensile fissa.

Utilizzando NeN, pagherai costantemente lo stesso importo. Alla fine dell'anno, il fornitore eseguirà un nuovo calcolo, regolando la rata in base ai tuoi consumi.

Questo approccio ti libererà dalle preoccupazioni legate agli aumenti del costo delle materie prime, fornendoti sempre chiarezza sulla tua rata anticipatamente. Non attendere la conclusione del Mercato Tutelato e passa a NeN oggi stesso.

