NeN: energia pulita, prezzo fisso e sconto di 48€ sulle nuove forniture

NeN è il fornitore di luce e gas 100% green, che ti permette di bloccare il prezzo per un periodo di tempo che va dai 12 ai 36 mesi - in base all'attivazione scelta. Un vero e proprio vantaggio, specialmente di questi tempi in cui le bollette iniziano a farsi sempre più pesanti. In più, grazie alla promozione ScontoNeN, potrai anche ottenere ben 48 euro di sconto per ogni fornitura che attiverai.

Perché scegliere NeN?

L'idea di NeN è nata in A2A, una delle principali aziende di energia in Italia. Ma possiamo considerarlo come un progetto a sé: NeN, infatti, è partita come startup indipendente. Una delle caratteristiche che ha creato il successo dell'azienda è il suo linguaggio chiaro e pulito, pensato per essere compreso da chiunque. Basta burocrazia, ma bollette "tradotte" in italiano.

Ogni cliente NeN ha una rata diversa, calcolata sulla base dei consumi. A seconda dell'offerta scelta, il prezzo sarà bloccato per un periodo di tempo che va dai 12 ai 36 mesi: nel primo caso la rata si aggiorna ogni anno sulla base dei consumi e del prezzo della materia prima, nel secondo il prezzo della materia prima è bloccato per tre anni mentre la rata cambia ogni 12 mesi in base ai tuoi consumi.

Ma come funziona il concetto "rata"? NeN divide per 12 tutto quello che spenderesti in un anno e fattura quella cifra una volta al mese per 12 mesi. A fine anno rifà i conti sulla base dei tuoi consumi del nuovo prezzo della materia prima. Nessun costo nascosto, né canoni extra o depositi cauzionali. L'energia elettrica fornita è 100% green e pulita, acquistata da fonti rinnovabili. Per quanto riguarda il gas, invece, NeN compensa le emissioni finanziando progetti di responsabilità sociale d'impresa.

Passare a NeN non ti costa nulla e potrai calcolare la tua rata in tre minuti. Tutto ciò che dovrai fare è collegarti alla pagina ufficiale, selezionare il tipo di fornitura che desideri attivare e caricare la tua bolletta. Inoltre, avrai accesso a uno sconto di 48 euro per ogni fornitura che attiverai: è una promozione per darti il benvenuto (anzi, il NeNvenuto): riceverai 4 euro di sconto al mese per 12 mesi.

