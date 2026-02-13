NeN: energia 100% green, prezzo fisso fino al 2036

Prezzo bloccato e libertà di scelta

Una delle proposte più distintive è la possibilità di bloccare il prezzo della luce fino al 2036, con la libertà di cambiare in qualsiasi momento senza penali. Inoltre Nen include nell'offerta luce e gas 100% green e propone una rata fissa mensile calcolata sui tuoi consumi storici. Si parte dalla bolletta: si stima la spesa annuale, la si divide per 12 e si ottiene una rata tutto incluso. Ogni 12 mesi la rata viene aggiornata in base ai nuovi consumi e agli eventuali costi stabiliti da ARERA, ma il prezzo della materia prima resta quello bloccato al momento dell’adesione. Nessuna rimodulazione unilaterale, nessun vincolo di durata, nessun costo nascosto.

100% green, senza compromessi

L’elettricità acquistata proviene da fonti rinnovabili e le emissioni di CO₂ vengono compensate. In un mercato dove molte offerte verdi sono opzioni aggiuntive, qui la sostenibilità è parte integrante dell’identità aziendale. La società opera su tutto il territorio italiano ed è parte del gruppo A2A attraverso Yada Energia Srl, con certificazione ISO 9001.

Un’app per governare i consumi

Cuore dell’esperienza è l’app NeN, selezionata dall’Osservatorio permanente del Design di ADI Design Index. L’app consente di monitorare i consumi mensili, visualizzare i picchi di potenza e confrontare l’andamento nel tempo. Attraverso la creazione di un profilo energetico personalizzato, l’utente riceve consigli mirati per ridurre sprechi e ottimizzare l’uso degli elettrodomestici. Sono presenti anche funzionalità di assistenza via chat, monitoraggio dell’attivazione e programmi di invito che permettono di ottenere vantaggi economici. Per conoscere l'offerta completa di NeN clicca qui.