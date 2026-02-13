NeN: energia 100% green, prezzo fisso fino al 2036

In un mercato dell’energia spesso complicato e pieno di tecnicismi, NeN riduce la burocrazia e offre un servizio pensato per questo secolo. Non solo fornitura di luce e gas, ma strumenti per capire come funzionano davvero consumi, costi e bollette. Inoltre con l’offerta Dieci, blocchi il prezzo per 10 anni e senza alcun vincolo.
Una delle proposte più distintive è la possibilità di bloccare il prezzo della luce fino al 2036, con la libertà di cambiare in qualsiasi momento senza penali. Inoltre Nen include nell'offerta luce e gas 100% green e propone una rata fissa mensile calcolata sui tuoi consumi storici. Si parte dalla bolletta: si stima la spesa annuale, la si divide per 12 e si ottiene una rata tutto incluso. Ogni 12 mesi la rata viene aggiornata in base ai nuovi consumi e agli eventuali costi stabiliti da ARERA, ma il prezzo della materia prima resta quello bloccato al momento dell’adesione. Nessuna rimodulazione unilaterale, nessun vincolo di durata, nessun costo nascosto.
100% green, senza compromessi
L’elettricità acquistata proviene da fonti rinnovabili e le emissioni di CO₂ vengono compensate. In un mercato dove molte offerte verdi sono opzioni aggiuntive, qui la sostenibilità è parte integrante dell’identità aziendale. La società opera su tutto il territorio italiano ed è parte del gruppo A2A attraverso Yada Energia Srl, con certificazione ISO 9001.
Un’app per governare i consumi
Cuore dell’esperienza è l’app NeN, selezionata dall’Osservatorio permanente del Design di ADI Design Index. L’app consente di monitorare i consumi mensili, visualizzare i picchi di potenza e confrontare l’andamento nel tempo. Attraverso la creazione di un profilo energetico personalizzato, l’utente riceve consigli mirati per ridurre sprechi e ottimizzare l’uso degli elettrodomestici. Sono presenti anche funzionalità di assistenza via chat, monitoraggio dell’attivazione e programmi di invito che permettono di ottenere vantaggi economici. Per conoscere l'offerta completa di NeN clicca qui.
Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.
Se vuoi aggiornamenti su NeN: energia 100% green, prezzo fisso fino al 2036 inserisci la tua email nel box qui sotto: