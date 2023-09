Nen, ecco come attivare l'incredibile sconto su luce e gas

Se stai cercando un fornitore di luce e gas a tariffe altamente concorrenziali, allora Nen è probabilmente la compagnia che fa per te. In questo periodo puoi anche ottenere un incredibile sconto di 48 Euro su tutte le forniture che attiverai.

La nostra raccomandazione è di fare in fretta. Non sappiamo, infatti, fin quando l'offerta resterà attiva. Di certo, Nen si propone come una compagnia che ha avuto un suo ruolo importante nel rivoluzionare il mercato dell'energia in Italia. Come vedremo nel prossimo paragrafo, infatti, la compagnia milanese è nata come startup e si è fatta subito notare per un linguaggio chiaro, unito a tariffe fisse e senza sorprese.

Perché Nen conviene?

Come dicevamo, Nen ha rivoluzionato il mercato dell'energia italiano. Lo ha fatto in maniera semplice, ma incredibilmente efficace. Come? A iniziare da tariffe senza sorprese, che non tengono conto delle fluttuazioni del mercato energetico, spesso schizofrenico e soggetta ad aumenti.

Nen, in particolare, non calcola la tariffa su base annuale, ma mensile. Divide per 12 l'importo: ciò significa che ogni mese l'utente riceverà una fattura con la stessa cifra. A fine anno, poi, la spesa mensile sarà rivalutata in base all'andamento dei costi dell'energia: a questo punto l'utente sarà libero di accettare, o meno l'offerta.

La straordinaria attenzione di Nen verso l'utente si evince anche dal tipo di linguaggio usato. Il burocratese è lasciato da parte, le condizioni contrattuali sono chiare e proposto anche all'interno di una applicazione incredibilmente semplice da usare e adatta a tutti i livelli di alfabetizzazione digitale (non è un caso se l'app di Nen è stata selezionata dall'osservatorio permanente del design di ADI design index).

Anche la cura della sostenibilità ambientale è oggetto di massima attenzione. Il fornitore, infatti, acquista energia da fonti rinnovabili e compensa la Co2.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.