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NeN: bollette come abbonamento fisso, stesso prezzo luce per 10 anni e addio rincaro energetici

Prezzi bloccati fino a 10 anni sulla luce e fino a 2 per il gas: perché passare a NeN ti aiuta a risparmiare.
NeN: bollette come abbonamento fisso, stesso prezzo luce per 10 anni e addio rincaro energetici
Prezzi bloccati fino a 10 anni sulla luce e fino a 2 per il gas: perché passare a NeN ti aiuta a risparmiare.
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il 15 set 2026
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In vista dei mesi invernali e considerando i continui rincari energetici, tutelarsi con un'offerta luce e gas a prezzo fisso è il modo migliore per contrastare il caro energia e risparmiare sulla bolletta evitando brutte sorprese. NeN Energia ti mette a disposizione un vero e proprio arsenale di offerte che spaziano dai piani tariffari fissi fino a 2 anni e addirittura fino a 10 anni per quanto riguarda la luce. E puoi persino scegliere come pagare.

Attiva l'offerta

Partiamo dalla proposta che non si vede tanto spesso: con Luce | Dieci puoi adottare una formula a lungo termine che ti permette di bloccare il prezzo della luce per dieci anni a 0,119€/kWh con una quota fissa annuale di soli 72 euro.

Se preferisci un impegno più a breve termine ci sono le formule classiche: con Luce | Due blocchi il prezzo dell'elettricità per due anni a 0,139€/kWh con una quota fissa di 96 euro all'anno. Per il gas, invece, puoi bloccare il prezzo, sempre per 24 mesi, a 0,550€/SmC e una quota fissa di 108 euro l'anno.

Come detto, puoi scegliere come pagare: avrai a disposizione la classica opzione a prezzo bloccato a consumo per cui pagherai al kWh e al SmC ciò che avrai effettivamente consumato. Ma c'è anche l'alternativa in stile abbonamento streaming: partendo dall'analisi dei consumi dell'anno precedente, NeN calcola una spesa annuale complessiva e la ripartisce in dodici rate mensili di importo sempre uguale, aggiornando la cifra solo a fine anno sulla base del reale utilizzo, sia in difetto che in eccesso. In questo modo saprai esattamente quanto andrai a spendere nel corso dell'anno: perfetta specie se hai dei consumi costanti sia in estate che in inverno.

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