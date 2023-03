Need for Speed Unbound può essere tuo ad un prezzo speciale su Amazon

Need for Speed è una serie di videogiochi popolare da oltre tre decenni, e i migliori giochi della serie sono sempre riusciti a mescolare estetica e sostanza per creare spettacolari omaggi alla scena delle corse su strada. Uno dei più grandi titoli della serie Need for Speed a memoria d'uomo, Unbound sembra il culmine di questa idea. Acquistalo su Amazon a soli 40,97€ invece di 79,99€.

I circa 150 veicoli di Need for Speed Unbound sono tutti dotati di controlli fantastici ed è uno spasso mettersi al volante. La barra del boost si riempie man mano che si eseguono manovre come la derapata e il drafting, dando un ritmo piacevole alle corse.

Need for Speed Unbound è uno dei giochi di corse più belli dal punto di vista visivo. La città e le auto sono mostrate con lo stesso fotorealismo dei giochi precedenti, mentre i personaggi sono resi come cartoni animati in cel-shading. Queste estetiche apparentemente opposte si completano a vicenda, smentendo la prima impressione di un inevitabile conflitto. In Unbound è possibile derapare, fare boost e saltare dalle rampe a bordo di un'automobile decorata con abbellimenti ispirati alla street-art.

Esplorando le strade di Lakeshore, una città inventata, troverete numerose attività a cui partecipare. Oltre alle numerose sfide e agli oggetti di valore disseminati per la città, è possibile partecipare a gare lineari, circuiti su giro, competizioni testa a testa ed eventi di drifting.

La trama della modalità per giocatore singolo di Need for Speed: Unbound ruota attorno a un tradimento e alla conseguente nascita di una scena di corse clandestine in città. La trama nel suo complesso può essere ignorata, ma l'incessante chiacchiericcio dei personaggi serve solo a mettere in evidenza i loro tratti irritanti. In ogni gara gli avversari pronunciano sempre le stesse frasi stanche, e l'esplorazione del mondo aperto è costantemente interrotta dalle telefonate del vostro odioso manager o da segmenti radiofonici con caricature di politici stralunati.

Need for Speed ha sempre puntato molto sugli inseguimenti della polizia e Unbound lo fa con successo. Need for Speed: Unbound è un capitolo fondamentale che getta le basi per i capitoli futuri. È molto divertente partecipare alle numerose competizioni offerte dal titolo e gli stili grafici contrastanti sono fantastici. Approfitta ora dello sconto del 49% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.