NCAA, la March Madness arriva su Disney+: live tutte le 134 partite

Dal 17 marzo al 7 aprile su Disney+ andrà in scena l'edizione 2026 della March Madness, il torneo di pallacanestro maschile e femminile della NCAA (National Collegiate Athletic Association). È una prima volta assoluta per Disney+ in Europa, con la piattaforma di streaming on-demand statunitense che trasmetterà live tutte le 134 partite in programma.

Per tutti gli appassionati di pallacanestro che non hanno mai visto un'edizione di questo torneo, il video qui sotto è esplicativo dello spettacolo che gli atleti e le atlete della NCAA possono regalare per tre settimane. A questo proposito, ricordiamo che la March Madness è inclusa in tutti i tre piani di Disney+ (Standard con pubblicità, Standard e Premium), con prezzi a partire da 6,99 euro al mese.

I piani della piattaforma di streaming Disney+

Di seguito una panoramica completa dei vari piani Disney+ disponibili:

Standard con pubblicità: 6,99 euro al mese senza vincoli , include la pubblicità all'interno di film e serie tv, due riproduzioni in contemporanea e la visione a 1080p (Full HD)

, include la pubblicità all'interno di film e serie tv, due riproduzioni in contemporanea e la visione a 1080p (Full HD) Standard: 10,99 euro al mese senza vincoli o 109,90 euro con fatturazione annuale e vincolo di 12 mesi , la pubblicità è assente, rimangono la qualità di visione a 1080p e le due riproduzioni in contemporanea, ma viene aggiunta l'opzione Download che permette di scaricare i propri contenuti preferiti per rivederli in un secondo momento quando non si è connessi alla rete Internet

, la pubblicità è assente, rimangono la qualità di visione a 1080p e le due riproduzioni in contemporanea, ma viene aggiunta l'opzione Download che permette di scaricare i propri contenuti preferiti per rivederli in un secondo momento quando non si è connessi alla rete Internet Premium: 15,99 euro al mese senza vincoli o 159,90 euro con fatturazione annuale e vincolo di 12 mesi, anche in questo caso non vi sono interruzioni pubblicitarie, in più poi ci sono quattro riproduzioni in contemporanea, la qualità video fino a 4K e il supporto alla tecnologia Dolby Atmos (restano i contenuti senza pubblicità e l'opzione Download)

In conclusione, vi ricordiamo l'appuntamento con la March Madness a partire dal prossimo 17 marzo, due giorni dopo la scelta delle squadre.

https://www.youtube.com/watch?v=yjUydBnviiw&pp=ygUXbmNhYSBtYXJjaCBtYWRuZXNzIDIwMjU%3D

