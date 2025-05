Navigazione veloce e privata: NordVPN è in super sconto

Hai avuto brutte esperienze con VPN gratuite e stai cercando una soluzione davvero affidabile? Ora è il momento giusto per provare NordVPN, una delle VPN più sicure e veloci in circolazione. Ancora per pochi giorni puoi attivare il piano biennale con uno sconto del 73% e ricevere 3 mesi aggiuntivi gratis, pagando solo 3,09€ al mese.

Alla fine del periodo promozionale puoi decidere se rinnovare o disdire, senza penali. E se cambi idea entro 30 giorni, puoi richiedere il rimborso completo.

Cosa rende NordVPN diversa dalle altre

Non tutte le VPN mantengono davvero ciò che promettono. Molti servizi dichiarano di non conservare dati, ma in realtà tengono traccia delle tue attività. NordVPN, invece, applica una rigorosa politica no-log certificata, che garantisce la massima protezione della tua privacy: nessuna registrazione, nessuna cronologia, nessuna tracciabilità.

Inoltre, uno dei problemi principali delle VPN è la perdita di velocità. Questo può diventare frustrante, soprattutto se vuoi seguire in diretta eventi sportivi come la Formula 1 o un concerto live dall’estero. NordVPN supera questo ostacolo, offrendo una velocità di connessione fino al doppio rispetto alla media del settore, rendendola perfetta per lo streaming, i download o la semplice navigazione.

Altre qualità di NordVPN? Si fa fatica ad elencarle tutte, ma basta solo dire che integra una crittografia impenetrabile con standard AES 256 bit, ha recentemente implementato un dark web monitor e mette a disposizione Threat Protection Pro, che filtra il traffico online per bloccare pubblicità e domini pericolosi.

L’offerta è attiva per un periodo limitato e consente, con un solo account, di usare NordVPN fino a dieci dispositivi contemporaneamente. Per approfittare dello sconto del 73% e ottenere 3 mesi extra gratis vai sul sito ufficiale di NordVPN.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.