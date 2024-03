Navigazione sicura: Chrome introduce protezione in tempo reale

Da qualche anno, Google offre la Navigazione sicura per gli utenti del browser Chrome. L'azienda ha ora annunciato un cambiamento nella versione standard di Navigazione sicura che dovrebbe offrire una migliore protezione contro i siti web dannosi. In un post sul proprio blog, Google ha affermato che prima di oggi la versione standard di Navigazione sicura memorizzava un elenco di siti web ostili sul PC o mobile. L'elenco veniva aggiornato ogni 30-60 minuti. Google ha tuttavia scoperto che un tipico sito web dannoso è attivo in media per meno di 10 minuti. La modifica odierna per gli utenti di Chrome significa che l'elenco Navigazione sicura è ora accessibile sui server di Google in modo che gli aggiornamenti a tale elenco vengano effettuati in tempo reale. Google afferma che questo dovrebbe ridurre gli attacchi di phishing da parte di questi siti fino al 25% in più rispetto al vecchio metodo.

Navigazione sicura: garantire agli utenti una maggiore privacy

La società ha aggiunto che questo cambiamento includerà “la crittografia e altre tecniche di miglioramento della privacy per garantire che nessuno, incluso Google, sappia quale sito web stai visitando”. Google ha poi rilasciato un nuovo post sul proprio blog con molte più informazioni tecniche su come funziona la nuova configurazione di sicurezza. Questa nuova modifica standard alla Navigazione sicura è già disponibile sulla versione desktop di Chrome e sulla versione per iOS. Gli utenti Android dovrebbero ricevere questa modifica entro la fine di marzo.

Google ha inoltre annunciato che la funzionalità di controllo password per Chrome su iOS è stata migliorata. In primis avviserà gli utenti che le proprie password sono state etichettate come compromesse. Inoltre, l’azienda di Mountain View invierà anche una notifica agli utenti se una o più delle loro password sono state duplicate o sono considerate deboli. Ciò permetterà agli utenti di essere sempre aggiornati su possibili problemi di sicurezza.