Navigazione anonima e senza tracciamento: perché sempre più utenti usano una VPN

Un numero crescente di persone sceglie di usare una VPN per la navigazione in anonimato sul web e senza tracciamento dei dati. I motivi sono diversi, ma i principali sono due: da una parte c'è una maggiore consapevolezza dell'importanza di mantenere i propri dati personali al sicuro, dall'altra invece si cerca di aggirare le restrizioni geografiche che colpiscono i contenuti in streaming quando si è fuori dall'Italia.

Perché scegliere una VPN per la navigazione in anonimato e senza tracciamento dei dati

In primis, l'utilizzo di una VPN permette di mascherare l'indirizzo IP reale, rendendo dunque impossibile per chiunque risalire non solo alla posizione dell'utente ma anche alle sue attività online, in particolare quando ci si connette alle reti Wi-Fi pubbliche di aeroporti, hotel e ristoranti.

Vi è poi la questione relativa alla crittografia dei dati, funzione indispensabile quando si trattano file di lavoro o documenti di un certo valore. Una VPN è in grado di crittografare i dati, offrendo di conseguenza una protezione completa da intercettazioni e accessi non autorizzati.

Tutto questo porta anche a una riduzione sensibile del numero di pubblicità personalizzate, che ogni giorno bombardano gli utenti di tutto il mondo quando navigano in Internet. Riguardo a ciò, si tratta di una protezione aggiuntiva per la propria privacy, sempre più apprezzata da utenti consapevoli.

Un ulteriore motivo per cui tante persone scelgono oggi una VPN ha a che fare con le restrizioni geografiche, responsabili del blocco dei contenuti streaming quando si è all'estero. Un servizio di rete privata virtuale modifica virtualmente la posizione, in modo da aggirare il blocco geografico.

Tra le migliori VPN oggi disponibili sul mercato si annovera NordVPN, vero e proprio punto di riferimento nel settore, grazie alle sue innumerevoli funzionalità per la sicurezza e privacy, tra tutte Threat Protection Pro. Grazie alla promozione in corso, è disponibile a partire da 3,39 euro al mese per due anni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.