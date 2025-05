Navigare sul web in sicurezza e in privato: la VPN di Surfshark è in sconto dell'86%

Una VPN è lo strumento più efficace per riuscire a navigare sul web in sicurezza e in privato. Se si stanno confrontando le varie offerte disponibili, segnaliamo l'ultima promozione di Surfshark, grazie alla quale è possibile risparmiare fino all'86% sui piani della durata di due anni, con prezzi a partire da 2,39 euro al mese e tre mesi extra di servizio in regalo.

La VPN di Surfshark presenta diversi elementi di valore, su tutti le funzionalità aggiuntive come un antivirus in funzione 24 ore su 24, il monitoraggio del web per eventuali violazioni dei dati, insieme al blocco degli annunci pubblicitari e del tracciamento dei dati. A differenza poi della maggior parte degli altri servizi concorrenti, include anche una politica no-log.

Perché la VPN di Surfshark è diversa dalle altre

Il servizio di rete privata virtuale di Surfshark si distingue dalle altre VPN per offrire funzionalità extra di grande importanza. Nel piano Surfshark One, ad esempio, ritroviamo l'opzione proprietaria Surfshark Alert, grazie alla quale gli utenti ricevono un avviso tempestivo qualora venga rilevata una fuga dei dati personali. Nello specifico, Alert consente di monitorare non soltanto account e password, ma anche carte di credito e documenti di identità.

Sempre nel piano One è incluso anche l'antivirus di Surfshark, in grado di proteggere i dispositivi su cui è installata la VPN da virus e malware, senza interrompere quello che è il normale flusso di lavoro. Il software antivirus proprietario supporta un massimo di cinque dispositivi, include aggiornamenti regolari, più le funzioni di sicurezza avanzate per una protezione a 360 gradi dalle minacce informatiche.

Infine, come chicca conclusiva, segnaliamo la presenza di Incogni nel piano One+. Incogni è lo strumento più efficace per rimuovere i dati personali dal web, e di conseguenza per contrastare lo spam telefonico e quello via e-mail, come testimoniano le persone che hanno avuto modo di provare il servizio.

