Navigare senza stress: quale suite di sicurezza scegliere?

Per molte persone, il Web è ormai diventato una fonte di tensione.

I tanti pericoli, le minacce alla privacy e i cybercriminali, hanno ormai reso l'universo online fonte di stress per molti. Basti pensare ai malware sempre nuovi che, giorno dopo giorno, si presentano con centinaia, se non migliaia, di dispositivi infettati in tutto il mondo.

Senza scegliere le giuste contromisure, il rischio concreto è di vedere il proprio PC o smartphone attaccato da qualche hacker. Il risultato può essere, nella migliore delle ipotesi una perdita di dati personali, nei casi peggiori di denaro.

Con i servizi di home banking presenti sul telefono, per esempio, questo tipo di dispositivo diventa particolarmente sensibile, dunque ambito dai criminali informatici.

Esiste uno strumento di sicurezza capace di offrire copertura a 360 gradi rispetto a queste malaugurati eventi?

Navigare senza stress? Si può fare, ma solo con l'antivirus giusto

Per eliminare ogni fonte di stress un semplice antivirus non è sufficiente.

Una suite di sicurezza completa come Norton 360 Premium, dal canto suo, può offrire decisamente più certezze.

Al classico strumento di scansione e rilevamento dei malware, questo prodotto abbina anche altre soluzioni specifiche per alcune delle più comuni necessità in ambito privacy e cybersecurity.

La VPN, per esempio, rappresenta un'utility pressoché imprescindibile per tutelare riservatezza e anonimato online. Per navigare senza stress poi, è essenziale anche il gestore di password.

Non mancano poi soluzioni più specifiche, come il sistema di protezione della webcam, il tool dedicato alla protezione dei minori e uno spazio cloud, ideale per proteggere rispetto ad attacchi ransomware e simili.

A quanto detto finora, poi, va aggiunto uno strumento per monitorare il dark web che va a completare una delle suite di sicurezza più complete ed efficaci in circolazione.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.