Navigare in 5G con 150 Giga costa meno di 5€ al mese con Kena

4,99 150 GB TOP 5G è l’offerta di Kena Mobile che include 150 Giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS a 4,99 euro al mese. L’attivazione, la SIM e la consegna a casa sono gratuite.

Per aderire all’offerta, rivolta ai clienti Iliad, Coop, PosteMobile e altri MVNO, c’è tempo fino al 15 ottobre. La procedura avviene online sulla pagina dedicata all’offerta, con l’opportunità di velocizzare il tutto utilizzando lo SPID o la CIE, oppure richiedendo il formato virtuale eSIM al posto della SIM fisica.

Kena si appoggia alla rete TIM e, nel caso specifico, permette di navigare fino a 250 Mbps in 5G. Per beneficiare di una velocità simile occorre avere un dispositivo compatibile con la connettività di nuova generazione e risiedere in un luogo raggiunto dal segnale. A tal proposito, l’operatore sottolinea una copertura del 99% della popolazione, includendo anche il 4G/4G+.

In aggiunta ai servizi inclusi già citati, l’offerta mobile di Kena comprende anche 7,5 Giga per navigare in area Ue, dove valgono le chiamate e il numero di SMS disponibili in Italia. Il quantitativo di Giga all’estero è sufficiente per coprire le esigenze del turista tipo durante una vacanza di una settima o dieci giorni in un Paese appartenente all’Unione europea.

La gestione dell’offerta, con tanto di verifica e ricarica del credito, avviene tramite l’app Kena. Disponibile gratuitamente sia su smartphone Android che su iPhone, permette anche di controllare due o più linee, in aggiunta a ulteriori vantaggi.

Uno di questi è Restart, funzionalità che consente ai clienti Kena di rinnovare i contenuti della propria offerta in anticipo nell’eventualità terminino prima del rinnovo. Tra le altre cose è un’operazione gratuita, a cambiare è soltanto la data del rinnovo successivo, che non coinciderà più con quella precedente ma con quella nuova.

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