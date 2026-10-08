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Navigare in 5G con 150 Giga costa meno di 5€ al mese con Kena

Navigare in 5G con 150 Giga costa meno di 5€ al mese con Kena
Federico Pisanu
Pubblicato il 8 ott 2026
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4,99 150 GB TOP 5G è l’offerta di Kena Mobile che include 150 Giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS a 4,99 euro al mese. L’attivazione, la SIM e la consegna a casa sono gratuite.

Per aderire all’offerta, rivolta ai clienti Iliad, Coop, PosteMobile e altri MVNO, c’è tempo fino al 15 ottobre. La procedura avviene online sulla pagina dedicata all’offerta, con l’opportunità di velocizzare il tutto utilizzando lo SPID o la CIE, oppure richiedendo il formato virtuale eSIM al posto della SIM fisica.

Pagina offerta Kena Mobile

kena mobile offerta 4,99 euro

Kena si appoggia alla rete TIM e, nel caso specifico, permette di navigare fino a 250 Mbps in 5G. Per beneficiare di una velocità simile occorre avere un dispositivo compatibile con la connettività di nuova generazione e risiedere in un luogo raggiunto dal segnale. A tal proposito, l’operatore sottolinea una copertura del 99% della popolazione, includendo anche il 4G/4G+.

In aggiunta ai servizi inclusi già citati, l’offerta mobile di Kena comprende anche 7,5 Giga per navigare in area Ue, dove valgono le chiamate e il numero di SMS disponibili in Italia. Il quantitativo di Giga all’estero è sufficiente per coprire le esigenze del turista tipo durante una vacanza di una settima o dieci giorni in un Paese appartenente all’Unione europea.

La gestione dell’offerta, con tanto di verifica e ricarica del credito, avviene tramite l’app Kena. Disponibile gratuitamente sia su smartphone Android che su iPhone, permette anche di controllare due o più linee, in aggiunta a ulteriori vantaggi.

Uno di questi è Restart, funzionalità che consente ai clienti Kena di rinnovare i contenuti della propria offerta in anticipo nell’eventualità terminino prima del rinnovo. Tra le altre cose è un’operazione gratuita, a cambiare è soltanto la data del rinnovo successivo, che non coinciderà più con quella precedente ma con quella nuova.

Pagina offerta Kena Mobile

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