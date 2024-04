Naviga sicuro: Kaspersky svela i pericoli nascosti del web

Il numero di dispositivi connessi utilizzati in casa è in costante crescita: per navigare in sicurezza è necessario adottare alcuni semplici accorgimenti che permettono di evitare i pericoli più diffusi in rete. Non c'è bisogno di avere competenze informatiche avanzate per riconoscere ed evitare una minaccia informatica e utilizzare il web in sicurezza.

Per aiutare gli utenti, Kaspersky, vero e proprio punto di riferimento della sicurezza informatica, ha messo in evidenza quelli che sono i pericoli principali a cui si può andare incontro in rete. Per ogni pericolo, fortunatamente, c'è una contromisura che consente di navigare in sicurezza.

Per proteggersi contro le minacce della rete, inoltre, è fondamentale adottare uno strumento di difesa come Kaspersky Standard. Il sistema antivirus di Kaspersky è attualmente in offerta e costa appena 19,99 euro per un anno (-42%), con possibilità di estendere la protezione a 3 dispositivi (+10 euro) o 5 dispositivi (+15 euro) tra Windows, macOS, Android e iOS. Per tutti i nuovi utenti c'è una garanzia di rimborso esercitabile entro 30 giorni.

Kaspersky individua i pericoli nascosti del web

Ci sono vari pericoli da tenere in considerazione quando si usa Internet. Tra questi troviamo:

le reti Wi-Fi pubbliche ; utilizzare queste reti espone i propri dati ad occhi indiscreti; meglio ricorrere a una VPN che, grazie alla crittografia, rende inaccessibili le informazioni trasmesse dal proprio dispositivo

; utilizzare queste reti espone i propri dati ad occhi indiscreti; meglio ricorrere a una che, grazie alla crittografia, rende inaccessibili le informazioni trasmesse dal proprio dispositivo le password troppo semplici ; non bisogna sottovalutare l'importanza delle password; meglio sempre ricorrere a combinazioni complesse di numeri, lettere e caratteri per creare una password unica

; non bisogna sottovalutare l'importanza delle password; meglio sempre ricorrere a di numeri, lettere e caratteri per creare una password unica una password può non bastare ; quando possibile, è sempre importante attivare l' autenticazione a più fattori

; quando possibile, è sempre importante attivare l' software non aggiornato ; è fondamentale aggiornare sempre il sistema operativo e tutte le app installate; versioni obsolete del software possono portare a problemi di sicurezza

; è fondamentale aggiornare sempre il sistema operativo e tutte le app installate; versioni obsolete del software possono portare a problemi di sicurezza siti web non affidabili; bisogna sempre analizzare il sito web che si sta visitando, verificando che la URL inizi con https:// anziché http:// e che non ci siano contenuti "strani", con errori di ortografia o altri elementi fuori contesto

bisogna sempre analizzare il sito web che si sta visitando, verificando che la URL inizi con anziché http:// e che non ci siano contenuti "strani", con errori di ortografia o altri elementi fuori contesto attenzione alla privacy; prima di accedere a un servizio web è opportuno controllare le impostazioni della privacy (in particolare sui social) e leggere le informative sulla privacy; si tratta di un aspetto troppo spesso sottovalutato ma che rappresenta un elemento fondamentale per la protezione dei propri dati

Ci sono poi delle norme comportamentali da seguire per poter usare i servizi web in sicurezza. Tra queste norme troviamo l'importanza di fare un backup regolare dei propri dati (utilizzando un servizio cloud ad esempio) e di chiudere gli account non più utilizzati, per non lasciare tracce dei propri dati online. Da notare, inoltre, che è importante fare attenzione a cosa si scarica sul proprio dispositivo, scegliendo solo fonti affidabili per evitare di scaricare file con malware nascosti.

Per una protezione completa del proprio dispositivo è fondamentale ricorrere a un antivirus in grado di rilevare e bloccare le minacce in tempo reale. La soluzione giusta è Kaspersky Standard, ora in offerta a 19,99 euro per un anno, senza vincoli, che offre anche una protezione avanzata contro il phishing.

A meno di 2 euro al mese, la soluzione di Kaspersky è quella giusta per proteggere qualsiasi dispositivo. Per estendere la protezione è possibile attivare la protezione per 3 dispositivi (+10 euro) o 5 dispositivi (+15 euro) tra Windows, macOS, Android e iOS.

